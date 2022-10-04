Особливо актуальним це питання стало після формування нового італійського уряду.
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Зеленський під час розмови подякував Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Основними темами переговорів були:
- поступовий розвиток українсько-італійських відносин,
- допомога Україні з боку Італії,
- необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету й територіальної цілісності Української держави.
Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії,
– зазначив український лідер.
Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування щодо проходження нашою державою шляху до Альянсу за прискореною процедурою.
"Ще до членства в НАТО Україна повинна отримати чіткі та юридично зобов'язувальні гарантії колективної безпеки", – констатував президент.
У цьому контексті він високо оцінив готовність італійської сторони долучитися до цього процесу.
Що цьому передувало
Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський ще раніше звернувся до Джорджії Мелоні – новообраної прем'єр-міністерки Італії із закликом до співпраці. Своєю чергою вона запевнила Зеленського у лояльній підтримці українського народу.
"Дорогий Володимире Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу лояльну підтримку справи свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною", – написала Мелоні.
Позиція Мелоні щодо війни Росії проти України
Важливо відзначити, що на відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни росії проти України. Вона була рішучою і в парламенті, "Брати Італії" голосували за надання Україні зброї.
Рішучим кроком від партії "Брати Італії" був візит до Києва сенатора Адольфа Урсо – для налагодження взаємовідносин між Італією і Україною. Він дав чітко зрозуміти, що Мелоні та її партія діятимуть чітко у питаннях постачання зброї Україні та санкцій проти Росії.
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