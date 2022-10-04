Особливо актуальним це питання стало після формування нового італійського уряду.

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Зеленський під час розмови подякував Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Основними темами переговорів були:

поступовий розвиток українсько-італійських відносин,

допомога Україні з боку Італії,

необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії,

– зазначив український лідер.

Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування щодо проходження нашою державою шляху до Альянсу за прискореною процедурою.

"Ще до членства в НАТО Україна повинна отримати чіткі та юридично зобов'язувальні гарантії колективної безпеки", – констатував президент.

У цьому контексті він високо оцінив готовність італійської сторони долучитися до цього процесу.

Що цьому передувало

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський ще раніше звернувся до Джорджії Мелоні – новообраної прем'єр-міністерки Італії із закликом до співпраці. Своєю чергою вона запевнила Зеленського у лояльній підтримці українського народу.

"Дорогий Володимире Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу лояльну підтримку справи свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною", – написала Мелоні.

Довідка. Днями в Італії відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула ультраправа партія "Браття Італії" Джорджі Мелоні. Варто зазначити, права коаліція складається з партій, де чимало прихильників Путіна. Новий склад парламенту Італії приступить до роботи з 13 жовтня.

Позиція Мелоні щодо війни Росії проти України

Важливо відзначити, що на відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни росії проти України. Вона була рішучою і в парламенті, "Брати Італії" голосували за надання Україні зброї.

Рішучим кроком від партії "Брати Італії" був візит до Києва сенатора Адольфа Урсо – для налагодження взаємовідносин між Італією і Україною. Він дав чітко зрозуміти, що Мелоні та її партія діятимуть чітко у питаннях постачання зброї Україні та санкцій проти Росії.

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