Зеленський привітав Мелоні

Президент Володимир Зеленський привітав лідерку правої партії "Брати Італії" Джорджу Мелоні з перемогою на парламентських виборах та зауважив, що сподівається на підтримку України.

Увага Друзі путіна при владі: чи зміниться ставлення Італії до України після виборів

Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом,

– йдеться в дописі.

Мелоні запевнила у лояльній підтримці

Своєю чергою Джорджія Мелоні запевнила Володимира Зеленського у лояльній підтримці українського народу.

Дорогий Володимире Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу лояльну підтримку справи свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною,

– написала Мелоні.

Коротко про вибори в Італії і як це може вплинути на Україну

В Італії відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула ультраправа партія "Браття Італії" Джорджі Мелоні. Варто зазначити, права коаліція складається з партій, де чимало прихильників путіна.

Трійця, що формуватиме уряд – прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі, фанат Путіна Маттео Сальвіні, який хоче скасувати антиросійські санкції, і Джорджія Мелоні.

Партія "Браття Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів – 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Детальніше про те, що означають результати виборів в Італії для України: дивіться відео