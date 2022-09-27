Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він також зазначив, що попри все ж немалий вплив на новий уряд Безлусконі, навряд загальна лінія підтримки цієї країни зміниться.

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Один німецький політик колись сказав, що є три типи ворогів:

ворог;

смертельний ворог;

коаліційний партнер.

Від домовленості лідерів цих трьох партій, залежатиме багато чого. Саме від того, хто очолюватиме ключові посади в уряді Італії і залежатиме рівень підтримки України,

– каже Огризко.

"Але, я все ж вважаю, що Італія, як колиска західної цивілізації – країна, яка відчуває особливу відповідальність у G7. Вона не може дозволити собі вийти із цього загального ряду та заявити, що підтримки України вже не буде", – зазначає Володимир Огризко.

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Вибори в Італії 2022 – результати екзитполів

Екзитпол Consorzio Opinio Italia, проведений Rai, раніше заявив, що партія "Брати Італії" набрала 41 – 45% голосів, а лівий альянс 25 – 29%. Такий показник дає правим більшість в обох палатах законодавчих зборів.

Результат "Братів" Мелоні всередині коаліції – від 22 до 27%, "Ліга" Сальвіні – від 9,5 до 13,5%, "Forza Italia" Берлусконі – від 6 до 8%. Водночас лівоцентристський альянс експрем'єра Летта набрав 29,5%.

Як Мелоні ставиться до росії

Джорджія Мелоні встигла запам'ятатися м'якою риторикою у бік росії та закликами послабити санкційний тиск на москву. Втім, вже після початку війни Мелоні змінила свою думку.

Так, "Брати Італії" стали однією з небагатьох партій, які підтримали рішення уряду Драгі щодо поставок зброї в Україну. Згодом Мелоні порівняла незалежність України з незалежністю Італії та заявила, що російське вторгнення має глобальний контекст, а підтримка України є складовою частиною європейської безпеки.