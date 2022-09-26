Раніше казали, що саме Блок правих партій Італії може отримати переважну більшість в обох палатах парламенту під час виборів у вересні. Нагадаємо, 24 канал вже розповідав, чого Україні можна очікувати після італійських виборів.

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Вибори в Італії 2022: результати екзитполів

Екзитпол Consorzio Opinio Italia, проведений Rai, сповістив хороші новини для "Братів Італії". Права коаліція набрала 41 – 45% голосів, а лівий альянс 25 – 29%. Такий показник дає правим більшість в обох палатах законодавчих зборів.

А проте зауважте: італійські екзитполи мають строкату історію й іноді помилкові. Варто дочекатися офіційних результатів.

Додамо, що урядова криза, яка виникла у 2022 році в Італії, призвела до відставки прем'єр-міністра Маріо Драґі. Як наслідок – президент Серджо Матарелла розпустив італійський парламент 21 липня, за 8 місяців до природного закінчення терміну, і призначив нові вибори. Маріо Драґі продовжує очолювати уряд як виконувач обов'язків прем'єр-міністра.

Чи зміниться щось для України

Раніше міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні під час зустрічі з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим запевнив, що держава продовжуватиме підтримувати нас в боротьбі з агресором, попри результати голосування.

У нас будуть вибори на цьому тижні. Але те, що я можу вам сказати дуже відповідально – що яким би не був результат цих виборів, Італія є і буде завжди знаходитися поруч з Україною,

– сказав міністр оборони Італії.

Він наголосив, що головне – це якнайшвидше досягнення справедливого миру, побудованого на принципах міжнародного права і поваги до суверенітету України.

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