Згідно опитувань, найбільші шанси на перемогу має коаліція правих сил Італії: "Брати Італії" Джорджії Мелоні, "Ліга" Маттео Сальвіні та "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі. Усі три партії у своїй риториці використовують антимігрантську політику, критику ЛГБТ, євроскептицизм та, м'яко кажучи, поміркований погляд на відносини з путінською росією.

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Уряд Маріо Драгі був головним рушієм підтримки України з боку Італії, що спершу навіть стало несподіванкою для українського керівництва. Італія стала одним із найгучніших голосів у Євросоюзі за вступ України до складу блоку.

Водночас саме Драгі почав активно просувати українське бачення майбутньої мирної угоди, незважаючи на погрози та забаганки москви. Втім, як у Києві, так і в Брюсселі переймаються, що політика Італії може зробити різкий поворот у бік росії.

Еволюція поглядів Джорджії Мелоні

Хедлайнером коаліції та головним претендентом на прем'єрський пост виступає харизматична лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні. Вона побудувала свою кар'єру на доволі агресивній риториці, що була направлена проти втручання ЄС у справи держав-членів, а також критикувала Брюссель за політичний та фінансовий тиск на Угорщину та Польщу.

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Джорджія Мелоні з юних років брала участь у політичних ультраправих рухах, зокрема "Італійському громадському руху". Вже тоді, виступаючи на студентських дебатах, вони відчула силу популістських закликів та ідей. Вже згодом, розвинувши свої здібності, Мелоні вдалося отримати посаду у якості муніципального депутата в Римі, а згодом стати наймолодшим міністром Італії. У 2008 році, коли Мелоні був всього 31 рік, тодішній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі призначив її керувати міністерством молоді та спорту.

Вже у 2012 році Джорджія Мелоні створює свою власну партію – "Брати Італії", яка до цього часу була аутсайдером і на виборах 2018 року набрала всього 4% голосів. Втім, згодом Мелоні почне використовувати цей факт на свою користь, закидаючи виборцям, що її партія не брала участі в жодній владній коаліції та має на меті змінити курс Італії на краще. Таким чином їй вдалося вибитися у лідери і "Брати Італії" на сьогодні мають найбільшу підтримку з усіх партій – 25%.

Цікаво! Риторика Мелоні не надто відрізнялася від ультраправих політиків в інших європейських країнах. Часто її порівнюють з Марін Ле Пен та угорським прем'єром Віктором Орбаном. Вона теж виступає за послаблення впливу Брюсселя, критикує ЛГБТ і дозволи на аборти та й загалом займає дуже консервативну позицію. У Євросоюзі переймаються, що ультраправа Мелоні на чолі третьої економіки Європи може підірвати європейську єдність, що зіграє на руку путіну та його загарбницькій політиці і шантажу.

Сама ж Джорджія Мелоні раніше встигла запам'ятатися м'якою риторикою у бік росії та закликами послабити санкційний тиск на москву. Втім, вже після початку повномасштабної війни, Мелоні змінила цей напрямок. "Брати Італії" стали однією з небагатьох партій, які підтримали рішення уряду Драгі щодо поставок зброї в Україну. Згодом Мелоні пішла ще далі, вона порівняла незалежність України з незалежністю Італії та заявила, що російське вторгнення має глобальний контекст, а підтримка України є складовою частиною європейської безпеки.

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Друг путіна Берлусконі знову рветься до влади

Незважаючи на заявлену підтримку України з боку "Братів Італії", цього не можна сказати про їхніх партнерів по коаліції. Сільвіо Берлусконі, колишній наставник Мелоні та лідер "Форца Італія" із 7% підтрики, давній друг путіна. Берлусконі відомий тим, що продовжив виступати за дружбу з росією навіть після закінчення свого прем'єрства.

У 2013 році Берлусконі казав, що путін – кращий політик у світі, а росії нібито пощастило мати такого лідера. Згодом колишній італійський прем’єр фактично став персоною нон-грата в Україні та отримав трирічну заборону на в'їзд, коли відвідав окупований Крим. Загалом, Берлусконі завжди був противником санкцій проти росії за окупацію Криму та виступав за зближення Євросоюзу з кремлем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлусконі намагався мімікрувати під загальноєвропейський тренд підтримки України та заявив, що розчарований діями путіна. Втім, вже через місяць він зламався та почав вимагати у Європи змусити Україну виконати загарбницькі забаганки Путіна.

Ще пізніше він остаточно зірвав маску та заявив, що путін своїм вторгенням всього лише намагався замінити уряд Володимира Зеленського на якихось "порядних людей", але зіткнувся з протидією української армії, яку Захід "накачав" різноманітною зброєю. Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров здивувався довірою Берлусконі до путіна.

Мовляв, вбивство політичних противників, направлення армії вбивць і гвалтівників в чужу країну, а також погрози ядерною війною визначають "порядну людину" для Берлусконі. Сільвіо Берлусконі наразі виступає головним амбасадором путіна в Італії, а його участь у майбутній владній коаліції викликає чималу стурбованість у Євросоюзу.

Головний італійський популіст теж в команді лідерів

Третій у коаліції правих – Маттео Сальвіні, лідер популістської партії "Ліга", яка має рейтинг 13%. Сальвіні вже буквально фанат путіна – приходив на засідання Європарламенту у футболці із зображенням російського диктатора та зараз виступає проти постачання зброї в Україну. Після початку російського вторгнення в Україну він намагався відхреститися від своїх минулих фокусів, мотивуючи це тим, що після початку війни в нього відкрилися очі та агресивну війну росії, яку він нібито не очікував та начебто не підтримує.

Згодом він навіть намагався попіаритися на українських біженцях та пропонував їм притулок у кількох офісах партії. Втім, його щирості мало хто повірив, через що його охрестили клоуном.

Наразі, Сальвіні виступає за зміну санкційної політики щодо росії. Він мотивує це тим, що Італія отримує багато збитків через санкції проти Москви, тож якщо обмеження і не скасують, їх точно треба переглянути. Він стверджує, що Європа має пропустити російські енергоносії, щоб уникнути майбутньої кризи, бо нібито вони все одно не здатні змусити росію припинити війну.

Як росія намагається вплинути на результати виборів

За два тижні до виборів в Італії США розкрили деталі гучного розслідування про таємне фінансування росією західних політиків. Розвідка США з'ясувала, що кремль виділив 300 мільйонів доларів на те, щоб вплинути на західних політиків з метою послаблення санкцій.

США розголосили ці дані саме в той момент, коли один із найближчих радників Джорджії Мелоні – Адольфо Урсо прибув з візитом у Вашингтон. За два дні до цього Урсо відвідав Київ, де зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та запевнив його у непохитній підтримці України разом із західними союзниками по ЄС та НАТО. Ці ж заяви Урсо підтвердив і у Вашингтоні та відзначив важливість стримування Китаю та протидії російському впливу.

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Загалом США позитивно та з довірою оцінили "Братів Італії", які можуть отримати перемогу на виборах. Під час особистого спілкування з Урсо, відомий американський дипломат Курт Волкер навіть передав йому записку, де заявив, що він впевнений у відданості "Братів Італії" НАТО, підтримці України та санкціям ЄС проти Росії.

Об'єднавши у візиті Урсо схвальні оцінки та натяки на ймовірну корупцію серед членів партії, США не просто підтримали майбутній уряд Мелоні, а також і застерегли їх від токсичних зв'язків з кремлем у майбутньому, особливо на тлі русофільських заяв з боку Берлусконі та Сальвіні.

Чи є шанси перемогти правих

На противагу італійським правим виступає лівоцентристська коаліція, хедлайнером якої є "Демократична партія" Енріко Летти. Летта вже був прем'єр-міністром Італії та наполягає на проєвропейскому порядку денному та продовженні політики Маріо Драгі. З ними до коаліції входять також невеликі партії: "Європа+", "Італійські Ліві" та "Зелений та лівий альянс". Загалом, ці чотири політичні сили мають 25% підтримки та суттєво відстають від коаліції правих.

Водночас у передвиборчій боротьбі бере участь "Рух п’яти зірок". Вони виступають як самостійна сила з 13% підтримки. Це центристська група, яку очолює колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці та депутат Європарламенту Карло Календа. "Рух п’ять зірок" також частково винний у розвалі коаліції уряду Маріо Драгі та спричиненні політичної кризи в Італії, яка й призвела до позачергових виборів.

І хоча чинні рейтинги партій це всього лише попереднє опитування, а розклад сил може змінитися після голосування, більшість аналітиків все ж дійшли до думки, що демократи аж ніяк не зможуть отримати перемогу без потужної та широкої коаліції.

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Брюссель не довіряє правим урядам

Та не встигли праві прийти до влади, як у них вже почався конфлікт з Брюсселем. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн навіть пригрозила, що у тому випадку, якщо з новим урядом Італії виникнуть проблеми, ЄС знайде потрібні важелі тиску, маючи на увазі пакет постковідної допомоги для Італії на 222 мільярдів євро.

Коаліція правих була обурена такою заявою та одразу звинуватила Брюссель у втручанні у демократичні процеси в Італії. Зокрема, саме на подібному фінансовому тиску і наполягають італійські праві у своїй критиці Євросоюзу. Раніше, через проблеми з демократією, ЄС заблокував пакет допомоги для Угорщини.

Праві будуть гризти одне-одного

Що ж стосується України, то на відміну від коаліції демократів, італійські праві не мають одностайної думки щодо підтримки нашої країни та протидії росії. Навіть якщо повірити у те, що Джорджія Мелоні дійсно займає проукраїнську позицію та продовжить це робити навіть після перемоги, на посаді прем'єра їй доведеться йти на компроміси з партнерами по коаліції, які напередодні виборів показали своє справжнє обличчя.

Мелоні навряд чи захоче відразу йти на конфлікт з Берлусконі та Сальвіні, адже це може спричинити розвал коаліції та занурення Італії у чергову політичну кризу.

Прощальна підтримка уряду Драгі

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні напередодні виборів відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міноборони Олексієм Резніковим. На цих зустрічах Гуеріні запевнив, що підтримка України з боку Італії буде непохитною, незалежно від того, яким буде результат виборів.

Ба більше, голова Міноброни Італії наголосив саме на військовій підтримці України, адже на його думку саме постачання зброї з боку Заходу зможе довести путіну провальність його авантюри.

У поєднанні з візитом Адольфо Урсо до Києва та Вашингтона, це дає надію на те, що русофілія в італійському політикумі не стане передовою силою, принаймні на початку роботи нового уряду. А Італія по інерції продовжить підтримувати Україну на всіх рівнях, від політичного до військового.

Водночас, слід очікувати, що італійські праві хоч і не зможуть повністю зруйнувати підтримку України вона, скоріш за все, матиме менші обсяги, а гучні заклики до перемовин з путіним увійдуть до порядку денного в італійській зовнішній політиці.

Що італійці думають про вибори та підтримку України: дивіться відеосюжет 24 каналу