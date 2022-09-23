Про це на вулицях Мілана кореспондентці 24 каналу розповіли пересічні італійці. Утім, деякі з опитаних висловили побоювання, що новий уряд може послабити підтримку, оскільки деякі праві сили мають зв'язки із путіним.

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Які очікування в італійців від результатів виборів і до чого тут Україна

Такі італійські політики, як скандальний праворадикал Сальвіні виступали за перегляд санкцій ЄС проти росії. Ультраправі та неофашисти у країнах ЄС вже традиційно прихильно ставляться до путіна.

Утім, виборці крайньоправих підтримують їх як вияв незадоволення станом справ у внутрішній політиці, покладаючи відповідальність на лівих, які раніше були при владі.

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Варто зазначити, що італійці доволі скептично ставляться до своїх політиків. Водночас існує кілька тенденцій:

Ще не всі італійці визначилися з вибором;

Швидше за все голосуватимуть за Джорджію Мелоні, яка очолює партію "Брати Італії". Ті хто не визначились, ймовірно, віддадуть голоси за лідера опитувань;

На жаль, деякі італійці очікують, що відносини з Україною можуть стати прохолоднішими у зв'язку з приходом до влади правих.

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Натомість у зовнішній політиці італійці, які підтримують правих, висловились за збереження підтримки України у війні з росією.

Зараз Італія надає вагому допомогу Україні. Як з економічної точки зору, так і з військової. Опитування кажуть, що переможуть праві сили. Гадаю, що відносини України та Італії можуть стати прохолоднішими, оскільки італійські праві сили симпатизують Орбану та іншим ультраправим у Європі. Як Орбан, так і італійські праворадикали, Сальвіні та Берлусконі, мають тісні відносини із путіним. Якщо переможуть праві, то, мені шкода, якщо Італія віддалиться від України,

– зазначив чоловік.

Натомість чимало людей в Італії відзначають і важливість підтримки Європою України через агресію путіна.

"Якщо виграють праві, то європейський фронт може дати тріщину. Деякі спостерігачі вважають, що перемога правих в Італії поширить цю тенденцію на Європу. Тому підтримка Європою України може послабитись", – припустив один із опитуваних.

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За даними Politico, за підсумками цих виборів може утворитися права коаліція, до якої увійдуть:

ультраправі "Брати Італії" (25%), яких очолює Джорджія Мелоні,

антимігрантська "Ліга" Маттео Сальвіні (13% підтримки),

"Форца Італія" Сільвіо Берлусконі (7%).

Загалом праві можуть отримають 45%. Ліві ж на чолі з Демократичною партією отримають 22%, тоді як популістський "Рух п'яти зірок" (M5S) може отримати 13%.

Важливо! 25 вересня італійці оберуть депутатів двох палат парламенту. Після конституційного референдуму палати буде скорочено вдвічі: до 400 членів у Палаті депутатів і 200 у Сенаті. Результати голосування можуть мати вирішальний влив на зовнішню політику Італії, зокрема й на підтримку України в контексті війни проти росії.



Позачергові вибори були призначені після відставки прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в липні. Це сталося після того, як три партії вийшли з коаліції національної єдності і занурили Італію у невизначеність. Тим паче, що країна зіткнулася з економічними негараздами, з інфляцією та рекордною посухою.