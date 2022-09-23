Об этом на улицах Милана корреспондентке 24 канала рассказали рядовые итальянцы. Впрочем, некоторые из опрошенных выразили опасение, что новое правительство может ослабить поддержку, поскольку некоторые правые силы имеют связи с путиным.

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Какие ожидания у итальянцев от результатов выборов и при чем здесь Украина

Такие итальянские политики, как скандальный праворадикал Сальвини, выступали за пересмотр санкций ЕС против россии. Ультраправые и неофашисты в странах ЕС уже традиционно благосклонно относятся к путину.

Впрочем, избиратели поддерживают крайне правых как проявление неудовлетворения состоянием дел во внутренней политике, возлагая ответственность на левых, которые раньше были у власти.

Что итальянцы думают о выборах и поддержке Украины: смотрите видеосюжет 24 канала

Стоит отметить, что итальянцы достаточно скептически относятся к своим политикам. В то же время существует несколько тенденций:

Еще не все итальянцы определились с выбором;

Скорее всего, будут голосовать за Джорджию Мелони, возглавляющую партию "Братья Италии". Те, кто не определились, вероятно, отдадут голоса за лидера опросов;

К сожалению, некоторые итальянцы ожидают, что отношения с Украиной могут стать более прохладными в связи с приходом к власти правых.

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Зато во внешней политике итальянцы, поддерживающие правых, высказались за сохранение поддержки Украины в войне с россией.

Сейчас Италия оказывает весомую помощь Украине. Как с экономической точки зрения, так и с военной. Опросы говорят, что победят правые силы. Думаю, что отношения Украины и Италии могут стать более прохладными, поскольку итальянские правые силы симпатизируют Орбану и другим ультраправым в Европе. Как Орбан, так и итальянские праворадикалы, Сальвини и Берлускони имеют тесные отношения с путиным. Если победят правые, то мне жаль, если Италия отдалится от Украины,

– отметил мужчина.

В то же время многие в Италии отмечают и важность поддержки Европой Украины из-за агрессии путина.

"Если выиграют правые, то европейский фронт может дать трещину. Некоторые наблюдатели считают, что победа правых в Италии распространит эту тенденцию на Европу. Поэтому поддержка Европой Украины может ослабеть", – предположил один из опрашиваемых.

Выборы в Италии 2022: последние новости

По данным Politico, по итогам этих выборов может образоваться правая коалиция, в которую войдут:

ультраправые "Братья Италии" (25%), возглавляемые Джорджием Мелони,

антимигрантская "Лига" Маттео Сальвини (13% поддержки),

"Форца Италия" Сильвио Берлускони (7%).

В общем, правые могут получить 45%. Левые же во главе с Демократической партией получат 22%, тогда как популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 13%.

Важно! 25 сентября итальянцы изберут депутатов двух палат парламента. После конституционного референдума палаты будут сокращены вдвое: до 400 членов в Палате депутатов и 200 в Сенате. Результаты голосования могут оказать решающее влияние на внешнюю политику Италии, в том числе и на поддержку Украины в контексте войны против россии.



Внеочередные выборы были назначены после отставки премьер-министра Италии Марио Драги в июле. Это произошло после того, как три партии вышли из коалиции национального единства и погрузили Италию в неопределенность. Тем более что страна столкнулась с экономическими неурядицами, с инфляцией и рекордной засухой.