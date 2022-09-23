Цієї неділі в країні відбудуться вибори. Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні під час зустрічі з Олексієм Резніковим запевнив, що держава продовжуватиме підтримувати нас в боротьбі з агресором, незважаючи на результати голосування.

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У нас будуть вибори на цьому тижні. Але те, що я можу вам сказати дуже відповідально – що яким би не був результат цих виборів, Італія є і буде завжди знаходитися поруч з Україною,

– сказав міністр оборони Італії.

Він наголосив, що головне – це якнайшвидше досягнення справедливого миру, побудованого на принципах міжнародного права і поваги до суверенітету України.

"Ваш опір є прикладом для всіх нас. Ваша боротьба за свободу – це також і наша боротьба. Саме через це Італія знаходиться поруч з Україною разом з іншими країнами. Ці місяці ми усі разом намагалися зробити все можливе для того, щоб Україна могла боротися за свою свободу. І в цьому сенсі ми прийняли дуже багато важливих рішень і продовжуватимемо це робити" – сказав Лоренцо Гуеріні.

Допомога від Італії

Під час зустрічі міністри детально обговорили питання подальшої підтримки нашої держави в боротьбі з окупантами.

Міністр оборони нашої держави Олексій Резніков сказав, що деталі цієї допомоги розповісти не можуть. Але він запевнив, що це будуть дуже ефективні та потрібні речі для ЗСУ.

Міністр також подякував уряду Італії за позицію, що була однією з вирішальних в процесі набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

"Одним з найважливіших моментів, що схилив терези при прийнятті рішення щодо статусу кандидата України на членство ЄС, була позиція італійського уряду та особисто прем'єр-міністра Маріо Драгі, й за це ми дуже вдячні", – сказав Резніков.

Які можливі загрози для України

Перемогу на майбутніх виборах може здобути представник партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне. Його москва використовує у спробі легітимізації захоплення території України.

Марроне був у списку так званих "спостерігачів" на незаконних "референдумах". А потрапив він туди від так званих "незалежних спостерігачів із держав ЄС". З їхньою допомогою окупанти планують легітимізувати проведення незаконних "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України.

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