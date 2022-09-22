Володимир Зеленський пояснив, що розмова з принцом була теплою. За словами президента, зустріч з італійським міністром була змістовною.

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Зеленський поговорив з принцом

Провів теплу розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом,

– розповів Зеленський.

За словами президента,:

він подякував принцу за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль Саудівської Аравії в регіоні;

обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проєктів.

Президент зустрівся з міністром оборони Італії

Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні. За словами президента, зустріч була змістовною. Проте деталей не пояснив, тільки додав, що: "Для нашої держави сьогодні життєво важливим пріоритетом є зміцнення Збройних Сил".

Адже для Італії, попри велику кількість внутрішніх питань, ситуація в Україні залишається дуже важливою. Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем'єра Маріо Драґі, уряду і італійського народу,

– пояснив Зеленський.

Зеленський зустрівся з Лоренцо Гуеріні: відео

Що цьому передувало

Варто пригадати, що 21 вересня з російського полону вдалось звільнити 10 іноземців. Це відбулось за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Іноземців доправили у Саудівську Аравію. Звідти їх мали безпечно доправити додому.

10 військовополонених: громадяни Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону,

– заявив спеціальний посланник президента України Рустем Умеров.

Відомо, що п'ять з десяти іноземців, є громадянами Великої Британії. Прем'єрка країни Ліз Трасс подякувала Володимиру Зеленському за звільнення британських полонених.

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