Владимир Зеленский объяснил, что разговор с принцем был теплым. По словам президента, встреча с итальянским министром была содержательной.

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Зеленский побеседовал с принцем

Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом,

– рассказал Зеленский.

По словам президента:

он поблагодарил принца за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе;

обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов.

Президент встретился с министром обороны Италии

Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини. По словам президента, встреча была содержательной. Однако деталей не объяснил, только добавил: "Для нашего государства сегодня жизненно важным приоритетом является укрепление Вооруженных Сил".

Ведь для Италии, несмотря на множество внутренних вопросов, ситуация в Украине остается очень важной. Мы ощущаем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьера Марио Драги, правительства и итальянского народа,

– объяснил Зеленский.

Зеленский встретился с Лоренцо Гуэрини: видео

Что этому предшествовало

Следует вспомнить, что 21 сентября из российского плена удалось освободить 10 иностранцев. Это произошло при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Иностранцев доставили в Саудовскую Аравию. Оттуда их должны были безопасно переправить домой.

10 военнопленных: граждане Хорватии, Марокко, Швеции, Великобритании и США в безопасности и освобождены из плена,

– заявил специальный посланник президента Украины Рустем Умеров.

Известно, что пять из десяти иностранцев являются гражданами Великобритании. Премьер страны Лиз Трасс поблагодарила Владимира Зеленского за освобождение британских пленных.

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