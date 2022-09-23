В это воскресенье в стране состоятся выборы. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини во время встречи с Алексеем Резниковым заверил, что государство будет продолжать поддерживать нас в борьбе с агрессором, несмотря на результаты голосования.

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У нас будут выборы на этой неделе. Но то, что я могу вам сказать очень ответственно – что каким бы ни был результат этих выборов, Италия есть и будет всегда находиться рядом с Украиной,

– сказал министр обороны Италии.

Он подчеркнул, что главное – это скорейшее достижение справедливого мира, построенного на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины.

"Ваше сопротивление является примером для всех нас. Ваша борьба за свободу – это также и наша борьба. Именно поэтому Италия находится рядом с Украиной вместе с другими странами. Эти месяцы мы все вместе пытались сделать все возможное для того, чтобы Украина могла бороться за свою свободу. И в этом смысле мы приняли очень много важных решений и будем продолжать это делать" – сказал Лоренцо Гуэрини.

Помощь от Италии

В ходе встречи министры подробно обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашего государства в борьбе с оккупантами.

Министр обороны нашего государства Алексей Резников сказал, что подробности этой помощи рассказать не могут. Но он заверил, что это будут очень эффективные и нужные вещи для ВСУ.

Министр также поблагодарил правительство Италии за позицию, которая была одной из решающих в процессе обретения Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Одним из важнейших моментов, склонивших весы при принятии решения о статусе кандидата Украины на членство ЕС, была позиция итальянского правительства и лично премьер-министра Марио Драги, и за это мы очень благодарны", – сказал Резников.

Какие возможные угрозы для Украины

Победу на предстоящих выборах может одержать представитель партии "Братья Италии" Маурицио Марроне. Его москва использует в попытке легитимизации захвата территории Украины.

Марроне был в списке так называемых "наблюдателей" на незаконных "референдумах". А попал он туда от так называемых "независимых наблюдателей из государств ЕС". С их помощью оккупанты планируют легитимизировать проведение незаконных "референдумов" на временно захваченных территориях Украины.

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