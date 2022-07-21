Матарелла ухвалив рішення після того, як проконсультувався зі спікерами обох палат італійського парламенту.

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В Італії відбудуться дострокові вибори

Через розпуск парламенту в Італії відбудуться дострокові вибори. Італійські ЗМІ писали, що, найімовірніше за все, вони відбудуться 25 вересня.

Згодом ще чинний прем'єр Маріо Драгі підтвердив дату виборів під час засідання Ради міністрів –громадян скличуть на виборчі дільниці 25 вересня.

Період, який ми переживаємо, не дозволяє робити паузи в інтервенціях, необхідних для протидії наслідкам інфляції, спричиненої економічною кризою, вартістю енергії та харчових продуктів,

– заявив Серджіо Маттарелла після підписання указу про розпуск парламенту.

Чому президент Італії розпускає парламент

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вже вдруге подав заяву про відставку з посади. Першу президент відхилив, а щодо другої сказав, що "взяв до відома". Маріо Драгі поки що залишиться на посаді голови уряду країни до розв'язання поточних питань.

Зауважимо, що подати у відставку Маріо Драгі закликали його противники. Очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку. І хоч італійський сенат підтримує Драгі, він все ж надумав залишити крісло прем'єра.

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