Матарелла принял решение после того, как проконсультировался со спикерами обеих палат итальянского парламента.

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В Италии пройдут досрочные выборы

Из-за роспуска парламента в Италии состоятся досрочные выборы. Итальянские СМИ писали, что, вероятнее всего, они состоятся 25 сентября.

Впоследствии еще действующий премьер Марио Драги подтвердил дату выборов во время заседания Совета министров – граждан сзовут на избирательные участки 25 сентября.

Переживаемый период не позволяет делать паузы в интервенциях, необходимых для противодействия последствиям инфляции, вызванной экономическим кризисом, стоимостью энергии и пищевых продуктов,
– заявил Серджио Маттарелла после подписания указа о роспуске парламента.

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