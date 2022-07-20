Соответствующее решение о доверии премьеру итальянский сенат объявил 20 июля. В отставку премьер подал еще 14 июля.

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Сенат объявил доверие Драги

Во время голосования присутствовало 133 сенатора. Известно, что:

95 выступили "за" доверие премьеру;

"против" – 38;

не воздержался никто.

Следует вспомнить, что после голосования премьер пошел в резиденцию президента Италии – Квиринальский дворец. В частности, для того, чтобы выяснить свою дальнейшую судьбу с президентом страны Серджо Матареллой.

Что этому предшествовало

14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. По данным СМИ, президент принял ее.

Сам премьер объяснил, что поводом стало то, что одна из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" отказалась принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.

Следует вспомнить, что подать в отставку Марио Драги призывали его противники. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии власти миру путина, которому кризис в Италии сыграет на руку.

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