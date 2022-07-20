Відповідне рішення щодо довіри прем'єру італійський сенат оголосив 20 липня. У відставку прем'єр подав ще 14 липня.

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Сенат оголосив довіру Драгі

Під час голосування були присутні 133 сенатори. Відомо, що:

95 виступили "за" довіру прем'єру;

"проти" – 38;

не утримався ніхто.

Варто пригадати, що після голосування прем'єр пішов до резиденції президента Італії – Квіринальського палацу. Зокрема для того, щоб з'ясувати свою подальшу долю з президентом країни Серджо Матареллою.

Що цьому передувало

14 липня прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що він подає у відставку. Проте, за даними ЗМІ, президент її прийняв.

Сам прeм'єр пояснив, що приводом стало те, що одна з партій правлячої коаліції "Рух п'яти зірок" відмовилась взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Цим вони формально позначили вихід із парламентської більшості.

Варто пригадати, що подати у відставку Маріо Драгі закликали його противники. Натомість очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку.

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