Згідно з попередніми результатами виборів, найбільшу кількість голосів здобула партія "Брати Італії" (FDI), яку очолює харизматична Джорджія Мелоні.

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Попередні результати виборів в Італії

Після підрахунку 63% голосів партія "Брати Італії" набрала щонайменше 26%, партнери по коаліції "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні отримали близько 9%, а "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі – понад 8%.

Остаточні результати очікують пізніше. Втім, для формування нового уряду знадобляться тижні.

Як стверджує видання Politico Europe, згідно з попередніми результатами, оброблено 96% виборчих дільниць.

Загалом результати дадуть правій коаліції 44,4% голосів у сенаті. Цифри для Палати депутатів практично однакові.

Результати екзитполів

Екзитпол Consorzio Opinio Italia, проведений Rai, раніше заявив, що партія "Брати Італії" набрала 41 – 45% голосів, а лівий альянс 25 – 29%. Такий показник дає правим більшість в обох палатах законодавчих зборів.

Результат "Братів" Мелоні всередині коаліції – від 22 до 27%, "Ліга" Сальвіні – від 9,5 до 13,5%, "Forza Italia" Берлусконі – від 6 до 8%. Водночас лівоцентристський альянс експрем'єра Летта набрав 29,5%.

Як Мелоні ставиться до росії

Джорджія Мелоні встигла запам'ятатися м'якою риторикою у бік росії та закликами послабити санкційний тиск на москву. Втім, вже після початку війни Мелоні змінила свою думку.

Так, "Брати Італії" стали однією з небагатьох партій, які підтримали рішення уряду Драгі щодо поставок зброї в Україну. Згодом Мелоні порівняла незалежність України з незалежністю Італії та заявила, що російське вторгнення має глобальний контекст, а підтримка України є складовою частиною європейської безпеки.

Що цьому передувало

У 2022 році в Італії виникла масштабна урядова криза. Прем'єр-міністр країни Маріо Драґі остаточно втратив довіру та вирішив піти у відставку. А президент Серджо Матарелла розпустив італійський парламент. Сталося це 21 липня, тобто за 8 місяців до його природного закінчення терміну.

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні під час зустрічі з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим запевнив, що держава продовжуватиме підтримувати нас в боротьбі з агресором, попри результати голосування.

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