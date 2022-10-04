Особенно актуальным этот вопрос стал после формирования нового итальянского правительства.
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Зеленский во время разговора поблагодарил Мелони за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Основными темами переговоров были:
- постепенное развитие украинско-итальянских отношений,
- помощь Украине со стороны Италии,
- необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
Обсудили необходимость введения дополнительных санкций против России, в том числе усиления 8-го санкционного пакета ЕС и запрета выдачи государствами ЕС туристических виз для граждан России,
– отметил украинский лидер.
Владимир Зеленский также проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидания по прохождению нашим государством пути в Альянс по ускоренной процедуре.
"Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – констатировал президент.
В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу.
Что этому предшествовало
Отметим, что Президент Владимир Зеленский еще раньше обратился к Джорджии Мелони – новоизбранной премьер-министру Италии с призывом к сотрудничеству. В свою очередь она заверила Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.
"Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой", – написала Мелони.
Позиция Мелони о войне России против Украины
Важно отметить, что в отличие от других ультраправых, Мелони заняла более крепкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. Она была решительной и в парламенте, "Братья Италии" голосовали за предоставление Украине оружия.
Решительным шагом от партии "Братья Италии" был визит в Киев сенатора Адольфа Урсо – для налаживания взаимоотношений между Италией и Украиной. Он дал ясно понять, что Мелони и ее партия будут действовать четко в вопросах поставки оружия Украине и санкций против России.
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