Особенно актуальным этот вопрос стал после формирования нового итальянского правительства.

Важно Друзья Путина у власти: изменится ли отношение Италии к Украине после выборов

Зеленский во время разговора поблагодарил Мелони за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Основными темами переговоров были:

постепенное развитие украинско-итальянских отношений,

помощь Украине со стороны Италии,

необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Обсудили необходимость введения дополнительных санкций против России, в том числе усиления 8-го санкционного пакета ЕС и запрета выдачи государствами ЕС туристических виз для граждан России,

– отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидания по прохождению нашим государством пути в Альянс по ускоренной процедуре.

"Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – констатировал президент.

В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу.

Что этому предшествовало

Отметим, что Президент Владимир Зеленский еще раньше обратился к Джорджии Мелони – новоизбранной премьер-министру Италии с призывом к сотрудничеству. В свою очередь она заверила Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.

"Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой", – написала Мелони.

Справка. На днях в Италии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала ультраправая партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. Стоит отметить, что правая коалиция состоит из партий, где немало сторонников Путина. Новый состав парламента Италии приступит к работе с 13 октября.

Позиция Мелони о войне России против Украины

Важно отметить, что в отличие от других ультраправых, Мелони заняла более крепкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. Она была решительной и в парламенте, "Братья Италии" голосовали за предоставление Украине оружия.

Решительным шагом от партии "Братья Италии" был визит в Киев сенатора Адольфа Урсо – для налаживания взаимоотношений между Италией и Украиной. Он дал ясно понять, что Мелони и ее партия будут действовать четко в вопросах поставки оружия Украине и санкций против России.

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