Своим видением того, каким должен быть мир для Украины Владимир Зеленский поделился в выступлении перед G20 15 ноября. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.

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Зеленский назвал украинскую формулу мира

В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать,
– подчеркнул он.

Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:

  1. Радиационная и ядерная сохранность.
  2. Продовольственная безопасность.
  3. Энергетическая сохранность.
  4. Освобождение всех пленных и депортированных.
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  6. Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  7. Возвращение справедливости.
  8. Противодействие экоциду.
  9. Недопущение эскалации.
  10. Фиксация окончания войны.
  11. Следование им позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.