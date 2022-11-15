Своим видением того, каким должен быть мир для Украины Владимир Зеленский поделился в выступлении перед G20 15 ноября. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.
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Зеленский назвал украинскую формулу мира
В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать,
– подчеркнул он.
Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
- Следование им позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.