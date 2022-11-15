Своим видением того, каким должен быть мир для Украины Владимир Зеленский поделился в выступлении перед G20 15 ноября. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.

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Зеленский назвал украинскую формулу мира

В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать,

– подчеркнул он.

Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты: