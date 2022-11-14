Об этом сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите G20. Он не сообщил детали разговоров.
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"В пятницу у нас была очень важная встреча между нашей делегацией и делегацией России", – отметил генсек ООН.
Готовится к разговору с представителями Украины
Гутерриш рассказал, что также контактировал в прошедшие выходные с украинской стороной. Он рассказал, что вскоре будет разговор с Киевом.
Встречусь с делегацией на этом саммите, – сказал Гутерриш.
Он рассказал, что ООН не вовлечена в переговоры США и России, о которых стало известно 14 ноября. Однако оценил этот процесс положительно.
Обратите внимание – детали саммита G20: смотрите видео
Что известно о саммите G20
- До 16 ноября будет проходить семнадцатая встреча глав государств G20 и государств-партнеров.
- Российского президента Владимира Путина не будет на саммите, но он отправил на встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
- Президенты США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин встретятся лично, чтобы искать потенциальные сферы для сотрудничества и остановить ухудшение отношений.
- Владимир Зеленский присоединится к саммиту онлайн.