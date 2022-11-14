В комментарии для 24 каналу представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал о том, кто будет представлять украинскую делегацию на G20.

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"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет Президент Украины, участвующий в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии (Василий Гамянин – 24 канал), представляющий там нашу делегацию де-факто", – сказал Николенко.

Позиция Украины на G20

Президент Зеленский подготовил для стран-участниц саммита ряд важных политических месседжей. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что речь идет о достижении мира, мировом контуре безопасности после войны, "настоящих причинах" войны и почему ее нельзя закончить дипломатически.

"Зеленский хочет подчеркнуть, что, когда мир слушает Путина или кого-либо из российского политического руководства, которые говорят, что они "готовы к переговорам", на самом деле они к ним не готовы. Они предлагают ультимативно признать российскую "победу", – отметил Подоляк.

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