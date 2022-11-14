В комментарии для 24 каналу представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал о том, кто будет представлять украинскую делегацию на G20.
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"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет Президент Украины, участвующий в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии (Василий Гамянин – 24 канал), представляющий там нашу делегацию де-факто", – сказал Николенко.
Позиция Украины на G20
Президент Зеленский подготовил для стран-участниц саммита ряд важных политических месседжей. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что речь идет о достижении мира, мировом контуре безопасности после войны, "настоящих причинах" войны и почему ее нельзя закончить дипломатически.
"Зеленский хочет подчеркнуть, что, когда мир слушает Путина или кого-либо из российского политического руководства, которые говорят, что они "готовы к переговорам", на самом деле они к ним не готовы. Они предлагают ультимативно признать российскую "победу", – отметил Подоляк.
Обратите внимание – что происходит на саммите G20: смотрите видео
В Индонезии проходит саммит G20: что известно
- В рамках события президент США Джо Байден встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Среди ряда вопросов они обсудили российскую агрессию против Украины.
- В целом, на саммите страны будут обсуждать следующие темы: опасность инфляции, нехватка продовольствия и энергии, война в Украине и попытка ее завершить.
- Событие не посетит российский президент Владимир Путин. Кремль будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лаврова.