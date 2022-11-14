У коментарі для 24 каналу речник Міністерства закордонних Справ Олег Ніколенко розповів про те, хто представлятиме українську делегацію на G20.
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"Згідно з протоколом, українську делегацію очолює Президент України, який бере участь в саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії (Василь Гамянін – 24 канал), який представляє там нашу делегацію де-факто", – сказав Ніколенко.
Позиція України на G20
Президент Зеленський підготував для країн-учасниць саміту низку важливих політичних меседжів. Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що мовиться про досягнення миру, світовий контур безпеки після війни, "справжні причини" війни та чому її не можна закінчити дипломатично.
"Зеленський хоче підкреслити, що коли світ слухає Путіна, чи будь-кого з російського політичного керівництва, які говорять, що вони "готові до переговорів", на справі вони до них не готові. Вони пропонують ультимативно визнати російську "перемогу", – зазначив Подоляк.
Зверніть увагу – що відбувається на саміті G20: дивіться відео
В Індонезії відбувається саміт G20: що відомо
- У рамках події президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Серед низки питань вони обговорили російську агресію проти України.
- Загалом на саміті країни обговорюватимуть такі теми: небезпека інфляції, нестача продовольства та енергії, війни в Україні та спроба її завершити.
- Подію не відвідає російський президент Владимир Путін. Кремль представлятиме міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лаврова.