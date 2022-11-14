В эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что уже даже вышло видео с Сергеем Лавровым, когда его выпустили из больницы , хотя Кремль это отрицает.

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Шейтельман обратил внимание на одежду российского дипломата, ведь он сидел в шортах, туфлях и футболке с трезубцем, стилизованным под герб Украины. Известно, что это дизайн художника, умершего от передозировки в 27 лет.

Смотрите видео: как выглядел Лавров

"Лавров бодро рассказывает, что он жив, здоров и все перепутали. Но выглядит он, если кто-то помнит такой фильм "Джентльмены удачи". Когда их привезли в цистерне с цементом, они вылезли оттуда и бегали в ботинках, трусах и майках. что в цистерне, в которой они ехали, случайно оказался цемент. Кажется, Лаврова в такой же привезли на Бали", – прокомментировал политтехнолог.

Почему переживает Лавров

По словам Шейтельмана, у российского дипломата есть причины болеть. Он старый человек и понятно, что ему тяжело будет пережить этот саммит.

Политтехнолог напомнил, что премьер-министр Британии Риши Сунак официально заявил о своей главной цели посещения саммита – осуждении Российской Федерации. Причем публичная и от каждого из участников.

Если верить премьер-министру Британии, он призывает всех устроить публичную порку Российской Федерации. Сам Сунак сказал, что уже приготовил речь, где будет осуждать Россию за геноцид, за военные преступления и призывает к этому других.

– сообщил Михаил Шейтельман.

"Между тем Лавров успел выступить по этому поводу и сказал, что призывает наоборот - не обсуждать на саммите войну. По мнению Лаврова, для этого есть Совет безопасности ООН, а на саммите нужно обсуждать проблемы энергетической безопасности и прочее", - добавил Шейтельман.

Он отметил, что у Лаврова есть и другие поводы переживать. Ведь группа G20 решила не фотографироваться на саммите, чтобы не стоять рядом с российским представителем. Однако такое решение сложно понять, ведь можно просто выгнать Лаврова. Он даже по рангу не отвечает представителям других стран, поэтому можно назвать эту фотографию G19.

Есть большие сомнения, смогут ли участники G20 сформулировать так называемое "финальное коммунике". Обычно под ним стоит 20 подписей – все участники. Но какое "коммунике"? Если в нем будет осуждена Россия, Россия не подпишет. Нет осуждения России, тогда не подпишут другие,

– акцентировал Шейтельман.

Смотрите видео: Шейтельман о Лаврове

Будут ли Лаврова привлекать к переговорам

По его словам, это будет выглядеть, как одно время переговоры по результатам первой мировой войны: "В течение 24 часов мы принесем вам бумагу, где будут условия, которые вы должны выполнить в течение 72". Потому Лавров не переговорщик в этой ситуации. Он не владеет никакими полномочиями и силами.

"Когда я говорю о серьезных переговорах, если взять китайского, американского и британского лидеров, то они готовы говорить с Патрушевым, но не с Лавровым", - добавил Шейтельман.

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