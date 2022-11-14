Украина была только маленькой частью разговора. Темы переговоров двух лидеров незадолго до их встречи в эфире 24 канала спрогнозировал политолог Андрей Вигиринский.

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Вопросы Украины

Собеседник отметил, что аналитики уже используют термин "рождение большой двойки в пределах большой двадцатки". То есть фактически говорят о двух полюсах мира – Пекине и Вашингтоне.

Они будут определять во многом природу экономических отношений в пределах целой планеты в течение нескольких десятилетий,

– заявил Андрей Вигиринский.

Он отметил, что одна из ключевых тем – военные угрозы. Сюда он относит вопросы КНДР и Ирана. Впрочем, самым приоритетным для обеих сторон, как военным, так и экономическим, является вопрос Тайваня.

"Это военный блок. Среди этих вопросов, возможно, будет и вопрос Украины. Стороны не будут пытаться убедить друг друга занять определенную позицию. Они попытаются найти общие точки соприкосновения, которые помогут стабилизировать мир", – убежден политолог.

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Экономический блок

Еще одним из ключевых тезисов переговоров должны стать экономические вопросы. Китай желает определить "красные линии", которые Соединенные Штаты не должны пересекать. США хотят определить свои красные линии.

При этом, что важно, в отличие от Российской Федерации, ни Китай, ни Соединенные Штаты не будут пытаться навязать свою систему управления другой стране,

– уверяет Андрей Вигиринский.

Он особо отметил, что Китай считает себя "цивилизацией самому себе". То есть порядок, который они сформировали в пределах своей страны, они не пытаются куда-то "экспортировать".

"Они не предлагают миру стать коммунизмом с китайской спецификой, они не навязывают свой язык. У них есть экономическое сотрудничество, в котором они используют понятные аргументы", – пояснил эксперт.

Поэтому, резюмируя, он объяснил, что ключевой вопрос в разговоре Байдена и Си Цзиньпина – как им соединить социокультурные интересы, которые их разнят, и экономические, которые их объединяют.

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