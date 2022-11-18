Об этом 24 канала рассказал руководитель фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут. Он также отметил, что сейчас мы его масштабируем на основе предыдущего проекта, запускаемого в октябре и прекрасно себя проявившего.

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Что это и как работает – рассказать не можем, это секрет. Но информация об этом есть и будет в новостях,

– говорит Тарас Чмут.

Какова поддержка проекта

По словам руководителя фонда, крупный бизнес пока сложно приобщить к этому сбору, бюджету проекта 230 миллионов гривен. Сейчас мы смогли собрать почти 100 миллионов, я думаю, что сегодня мы пересечем отметку в 100.

Детали сбора на Black box от Тараса Чмута: смотрите видео



"Динамика поступлений относительна, с одной стороны - это большие деньги, с другой стороны хотелось бы как можно скорее запустить и украсть сделку", - добавляет руководитель фонда "Вернись живым".

Что внутри "Black Box"

Тарас Чмут отмечает, что не говорится о цвете или размере содержимого – размеры большие и тяжелые. Это "нечто" украинского производства, наше решение для этой войны.

Нужно подчеркнуть, что никакими средствами поражения мы не наносим ударов по гражданской российской инфраструктуре, говорится лишь об уменьшении наступательного потенциала Вооруженных сил России,

– резюмирует Тарас Чмут.

Как присоединиться к проекту Black box

На 17 ноября уже удалось собрать 93 952 565 гривен. Присоединиться к масштабному сбору можно по этой ссылке .