Про це 24 каналу розповів керівник фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут. Він також зазначив, що зараз ми його масштабуємо на основі попереднього проєкту, який запускали в жовтні і який чудово себе проявив.

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Що це і як працює – розповісти не можемо, це таємниця. Але інформація про це є і буде у новинах,

– каже Тарас Чмут.

Якою є підтримка проєкту

За словами керівника фонду, великий бізнес поки складно долучити до цього збору, бюджет проєкту 230 мільйонів гривень. Зараз ми змогли зібрати майже 100 мільйонів, я гадаю, що сьогодні ми перетнемо позначку у 100.

Деталі збору на Black box від Тараса Чмута: дивіться відео



"Динаміка надходжень відносна, з одного боку – це великі гроші, з іншого боку хотілося б якомога швидше все запустити і укласти угоду", – додає керівник фонду "Повернись живим".

Що всередині "Black Box"

Тарас Чмут зазначає, що не мовиться про колір чи розмір вмісту – розміри великі та важкі. Це "щось" українського виробництва, наше рішення для цієї війни.

Потрібно підкреслити, що жодними засобами ураження, ми не наносимо ударів по цивільній російській інфраструктурі, мовиться лише про зменшення наступального потенціалу Збройних сил Росії,

– резюмує Тарас Чмут.

Як можна долучитись до проєкту "Black box"

Станом на 17 листопада вже вдалось зібрати 93 952 565 гривень. Долучитись до масштабного збору можна за цим посиланням.