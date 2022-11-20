Про це мовиться в аналітичному матеріалі провідного міжнародного агентства.

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Аналітики наголошують, що лідер Кремля, який раніше, за чутками, особисто керував військовою кампанією проти української держави й віддавав накази генералам на полі бою, цього тижня, здається, був зосереджений на всьому, окрім війни.

Де був Путін, коли Росія оголошувала про відступ з Херсона

Коли російське військове керівництво оголосило, що відводить війська з Херсона, у залі не вистачало однієї людини – глави Росії. Тоді як міністр оборони Сергій Шойгу й головнокомандувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін пояснювали причини відступу перед камерами, Путін відвідував неврологічну лікарню в Москві, спостерігаючи, як медик виконує операцію на мозку.

Пізніше того ж дня він виступив на іншому заході, але не згадав про відступ із Херсона – найбільш принизливий відхід його військ з України. У наступні дні він публічно не коментував це.

Аналітики висловили переконання, що мовчання російського диктатора пов'язане з тим, що його країна зіштовхується з невдачами, що зростають, впродовж майже 9 місяців бойових дій. І, схоже, що Путін делегував повідомлення поганих новин іншим – це тактика, яку він використовував і під час пандемії коронавірусу.

Яке значення для Росії мав відступ з Херсона

У статті наголосили, що Херсон був єдиною значущою "перемогою" для армії Росії. Ворог окупував місто та велику частину його околиць – ключових воріт на Кримський півострів – на 255 днів.

Додамо, що наприкінці вересня Путін заявив про "анексію" Херсонщини разом із:

Запорізькою,

Донецькою,

Луганською областями.

Тоді кремлівський диктатор заявив, що люди, які живуть там, "стають громадянами Росії назавжди". Але за іронією долі та завдяки потужним діям наших військових трохи більш як за місяць ЗСУ звільнили Херсон.

Путін продовжує жити за старою логікою: це не війна, це "спецоперація", основні рішення ухвалює вузьке коло "професіоналів", а президент тримається на відстані,

– зазначила в коментарі виданню політологиня Тетяна Станова.

Аналітики додали, що цього тижня кремлівський лідер зосереджувався на будь-чому, окрім війни. Зокрема, він:

обговорив процедури банкрутства та проблеми автопрому з чиновниками,

поспілкувався із сибірським губернатором про збільшення інвестицій у його регіон,

провів телефонну бесіду з деякими світовими лідерами,

зустрівся з новим главою Російської академії наук.

"Вождь" не здатен помилятися

Незалежний політолог Дмитро Орєшкін пояснив мовчання глави Росії тим, що він побудував політичну систему, близьку до тої, яка була у Радянському Союзі. У ній лідер чи "вождь" за визначенням не здатний помилятися.

"Путін і путінська система влаштовані так, що всі поразки перекладаються на когось іншого: на ворогів, зрадників, удар у спину, глобальну русофобію – на що завгодно. Отже, якщо він десь і загубився, то, по-перше, це неправда, а по-друге, це був не він", – пояснив політолог.

Як росіяни втікали з Херсона

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін 9 листопада оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Окупанти буцімто відводять війська на лівий берег Дніпра.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Водночас тоді він наголосив, що відступ росіян може тривати кілька тижнів. Однак сталося все набагато швидше.

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Херсонці на центральній площі кілька днів святкували звільнення міста з російської окупації.

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