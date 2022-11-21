Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що скидати і відсторонювати від влади його буде саме еліти. Адже народ ще не дозрів до серйозних революційних подій.
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Путіна усунуть від влади
Гудков, зазначив, що Путін все це розуміє, і не погодиться на перемовини з Україною на її умовах.
Це відбудеться тільки тоді, коли, припустимо, він домовиться з США та ЄС на гарантіях особистої безпеки надати йому якийсь острів на Гаваях. Там він буде доживати останні дні під охороною морського флоту і морських котиків США,
– вважає опозиціонер.
За його словами, це єдиний варіант, який влаштує очільника Кремля, інакше його усунуть від влади.
"Оточення скаже йому: "Володя, а ти чего натворіл? Ти раді чего всьо ето начала?" Щоб потім самому звалити на Гаваї, а ми в Росії будемо жити в лайні? У нас родини, капітали, діти навчались в Оксфорді, а ти нас позбавив усього", – розповідає Гудков.
Путін певною мірою божевільний
На думку опозиціонера, еліти висунуть Путіну рахунок, адже він їх достав, він все у них забрав і вони з ним розберуться – для них він не Господь бог, а такий самий, як вони. Для очільника Кремля поразка у війні, повна капітуляція при збереженні самого себе в країні, малоймовірна.
Чому він зараз, як істеричка, вимагає переговорів, тому що він поки що утримує значну частину української території. У нього повно ракет – нехай не найточніших і не найсучасніших, озброєння. Мобілізаційний ресурс величезний, і він його буде кидати у топку війни,
– наголошує співрозмовник.
Гудков вважає, що все це може продовжуватись, поки не вичерпається терпіння або Заходу, або українського народу, або усіх разом. Або ж відбудуться події, які змінять кардинально ситуацію довкола Путіна. Поки що оточення не сміє його скинути.
"А ось коли захоче та посміє – йому будуть кранти. Путін божевільний певною мірою, але не до такої міри, щоб не розуміти це", – резюмував опозиціонер.
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Що відбувається довкола очільника Кремля: важливе
- Росія завдала потужні удари по українській критичній інфраструктурі під час саміту G20. За словами аналітика Фонду "Демократичні ініціативи" Петра Бурковського, Путін масованою атакою України зіпсував світовим лідерам святкову вечерю на Балі під час саміту G20. Після цього лідери великих європейських держав змінили риторику і заявили, що війна має тривати, допоки не будуть звільнені всі українські території.
- Вплив засновника ПВК "Вагнера" та бізнесмена Євгєна Пригожина на громадську думку в Росії зростає. Він не боїться різко висловлюватися щодо військового командування, а також про відсутність патріотизму у "путінських" бізнесменів. А тому Путіну доведеться домовлятися з Пригожиним, щоб утримати владу і надалі.
- Путін має конфлікт з військовими, адже російська армія та генералітет були проти війни. Але він зламав всіх через коліно та змусив воювати. На думку російського опозиційного журналіста Ігора Яковенко, подальше звільнення тимчасово окупованих територій від загарбників похитне режим Путіна.
- Після чисельних поразок Путіна у війні в Україні та міжнародних відносинах, росіяни втратили будь-яку довіру до правдивості заяв представників влади. Однак Путін готовий терпіти критику для збереження свого режиму.