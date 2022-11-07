Захід закликає російську опозицію до дій

Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він заявив, що всередині російської еліти, яка дечим відрізняється від влади, вирує штурм.

Зверніть увагу Чи могли Путіна підштовхнути до ідеї про війну та хто в Росії був проти цього: думка Фейгіна

Гудков, який брав участь у з'їзді російських депутатів у Варшаві, пояснив, що зараз від Заходу у бік російських опозиціонерів надходить два сигнали. Перший – про те, що потрібно припиняти розмови і переходити до дій, визначатися, що саме вони мають зробити і як їм у цьому допомогти.

Однак є й другий сигнал, який, за словами Гудкова, стає все гучнішим. У цьому випадку Захід також спонукає російську опозицію до дій і готовий їй допомагати, але ж якщо цих дій так довго немає, виникає питання – чи здатна Росія взагалі на цивілізований розвиток, на демократію, на нормальні стосунки, як всередині країни, так і з сусідами.

Відтак, стрімко збільшується кількість людей, які говорять: "До бісової матері Росію, до бісової матері ці 140 мільйонів. Якщо вони не здатні нічого зробити, ми накриємо їх мідним тазом, побудуємо величезні огорожі і закриємо їх стіною".

Гудков зауважив, що такі паркани сотнями кілометрів вже зводять на кордонах з Росією. Її сусіди ладні поставити біля кордонів пускові установки та війська і взагалі забути, що існує ця країна, а вона нехай іде своїм історичним шляхом. Адже поки опозиціонери нічого не роблять, Путін продовжує загрожувати усьому світу, зокрема і застосуванням ядерної зброї.

Росіяни не знають, що робити

Гудков розповів, що бачить, як російський народ боїться такого розвитку подій. Є люди, які говорять, що просто "закривати" Росію не можна, їм потрібна якась допомога, потрібен якийсь вихід, адже організувати державний переворот вони не можуть.

Він наголосив, що насправді є дуже багато людей, і серед російської еліти, які не хотіли і не хочуть війни, а 95% людей з цього кола навіть не чекали, що Путін наважиться на те, щоб почати її.

Саме тому вони хочуть отримати від Заходу та від України якусь стратегію, аби показати, що вони не причетні до війни, а просто не можуть нічого зробити. Мовляв, навіть якщо заможні та впливові люди вийдуть і відкрито виступлять проти війни, їх прость арештують, заберуть бізнеси, конфіскують гроші і пустять їх на ту саму війну. У результаті це закінчиться лише підсиленням воєнної машини.

Десятки тисяч росіян з ресурсами, з досвідом, з інформаційними можливостями не бачать виходу,

– підкреслив Гудков.

Якої допомоги хоче російська опозиція

Він додав, що російські опозиціонери разом із Заходом та Україною мають розробити програму exit strategy, щоб поглибити розкол еліт, які й так ненавидять Путіна, та врешті повалити режим російського диктатора. Адже керівництва цивілізованих країн, зокрема й Україні, за його словами, мають розуміти, що перемогою України війна не закінчиться. Путін піде, модернізує зброю, накопичить ще тисячі танків, гармат, літаків і через кілька років повернеться мститися.

Саме тому, на думку опозиціонера, потрібно працювати над спільною стратегією для перемоги України та світової коаліції над путінським режимом. Зокрема одним з інструментів цього може бути створення збройних формувань, для чого і потрібен був такий з'їзд, який саме відбувся у Варшаві.

Так, наприклад, у війні на боці України може боротися "Російський корпус", адже опозиціонери чітко зафіксували право на силовий спротив владі з боку російського народу. Він міг би отримувати підтримку фінансовими та організаційними ресурсами, а також інформаційними можливостями.

Гудков наголосив, що бійці цього корпусу мають бути комбатантами і користуватися усіма правами військовополонених у випадку, якщо це буде потрібно. Це підтримає право народу на боротьбу з тиранією, зафіксованого Декларацією про права людини 1948 року.

Ситуація серйозна, тому ми маємо щось робити. І Захід, і Україна, і російська опозиція повинні людям, охочим допомогти ресурсами і стати пліч-о-пліч з українцями, дати це зробити,

– наголосив Гудков.

Геннадій Гудков про допомогу Заходу та України, на яку розраховує російська опозиція: дивіться відео

Російські військові можуть піти проти Путіна

Незадоволення владою наростає і в російській армії, адже військових майже нічим не забезпечують, а "підсилюють" хіба що мобілізованими без досвіду та знань. Саме тому, як пояснив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, військові – це чи не єдина верства населення Росії, яка може повстати проти Путіна.

Ба більше, це розуміють і в самому Кремлі, оскільки нещодавно провели навчання з важкою технікою просто на Червоній площі на випадок заколоту та потужних протестів.