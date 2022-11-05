Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що в оточенні Путіна назріває конфлікт.

Цікаво Рекорд побитий: мобілізований за півтори години опинився в полоні ЗСУ

Радбез і ФСБ штовхали Путіна до війни

Фейгін розповів, що інформація, яка з'явилась у британському виданні The Times про те, що Патрушев і Бортніков підштовхували Путіна до війни, може бути цілком правдивою. Перший є керівником Радбезу Росії, другий – ФСБ. Однак вони не оцінили правильно настрої в Україні, а також допомогу Заходу, а отже рівень озброєння й навченості офіцерів за стандартами НАТО.

Ось це недооцінили. Можна буде дуже мотивованим, але все ж потрібне й озброєння, й підготовлені офіцери,

– зазначив російський правозахисник.

ФСБ проти армії

Він продовжив, що недаремно тепер ФСБ за допомогою Кадирова і Пригожина виступає проти армії. Так ФСБ намагається скинути з себе відповідальність за те, що за 8 з половиною місяців нічого не вдалось. Мовляв, це Генштаб і армія воювали погано.

"Мовляв, ФСБ усе правильно спланувала, але армія виявилась не здатною виконати навіть це завдання. Не ФСБ ж воює, а армія. Отже, генерали брехали, що вони готові виконати цю задачу верховного головнокомандувача", – зауважив Фейгін.

Армія могла бути проти війни

За його словами, Генштаб міг бути проти війни. Не Шойгу, оскільки він узагалі не військовий. Генштаб розумів, що все вже "вкрадено до них".

З іншого боку армія не хотіла воювати, вмирати й витрачати ресурс на авантюру, яку замислила ФСБ. Відправляйте свої бронетранспортери, свій спецназ. Тож, у ФСБ з'являється додатковий мотив усе скинути на армію, яка її буцімто підставила,

– наголосив російський правозахисник.

Фейгін про те, чи могли Путіна підштовхнути до ідеї про війну та хто в Росії був проти цього: дивіться відео

Путін не самостійно приймав рішення

Як він зазначив, у будь-якому випадку Путін приймав рішення не самостійно, а спираючись на думки свого оточення. The Times – це серйозне видання, яке, певно, отримало дані розвідки, тому й опублікувало такий матеріал. Тому думки про Патрушева й Бортнікова можуть бути цілком правдивими, бо точно таке рішення приймав не Шойгу в поїздці з Путіним у Тайгу.

"Я думаю, що під чим є серйозна основа. Тож, Times не промазав", – підкреслив Фейгін.

Новини Росії: останні події