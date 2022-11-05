Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что в окружении Путина назревает конфликт.

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Совбез и ФСБ подталкивали Путина к войне

Фейгин рассказал, что появившаяся в британском издании The Times информация о том, что Патрушев и Бортников подталкивали Путина к войне, может быть вполне правдивой. Первый является руководителем Совбеза России, второй – ФСБ. Однако они не оценили правильно настроения в Украине, а также помощь Запада, а значит, уровень вооружения и обученности офицеров по стандартам НАТО.

Вот это недооценили. Можно быть очень мотивированным, но все же нужно и вооружение, и подготовленные офицеры,

– отметил российский правозащитник.

ФСБ против армии

Он продолжил, что не зря теперь ФСБ с помощью Кадырова и Пригожина выступает против армии. Так ФСБ пытается сбросить с себя ответственность за то, что за 8 с половиной месяцев ничего не удалось. Мол, это Генштаб и армия воевали плохо.

"Мол, ФСБ все правильно спланировала, но армия оказалась не способна выполнить даже эту задачу. Не ФСБ же воюет, а армия. Следовательно, генералы врали, что они готовы выполнить эту задачу верховного главнокомандующего", – отметил Фейгин.

Армия могла быть против войны

По его словам, Генштаб мог быть против войны. Не Шойгу, поскольку он вообще не военный. Генштаб понимал, что все уже "украдено до них".

С другой стороны, армия не хотела воевать, умирать и тратить ресурс на авантюру, которую задумала ФСБ. Отправляйте свои бронетранспортеры, свой спецназ. Поэтому у ФСБ появляется дополнительный мотив все спихнуть на армию, которая ее якобы подставила,

– подчеркнул российский правозащитник.

Фейгин о том, могли ли Путина подтолкнуть к идее о войне и кто в России был против этого: смотрите видео

Путин не самостоятельно принимал решение

Как он отметил, в любом случае Путин принимал решение не самостоятельно, а опираясь на мнения своего окружения. The Times – это серьезное издание, которое, вероятно, получило данные разведки, потому и опубликовало такой материал. Поэтому мнения о Патрушеве и Бортникове могут быть вполне правдивыми, потому что точно такое решение принимал не Шойгу в поездке с Путиным в Тайгу.

"Я думаю, что под этим есть серьезная основа. Итак, Times не промазал", – подчеркнул Фейгин.

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