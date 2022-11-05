Пока российские пропагандисты после более чем 8 месяцев войны пытаются рассказывать басни о том, что украинцы и россияне – "один народ", сами же россияне демонстрируют ментальную пропасть, которая существует между нашими нациями.

Вряд ли в украинском магазине можно услышать проклятия в сторону продавцов из-за того, что якобы прячут акционный товар. А вот в России – да. Соответствующую новость об этом опубликовали московские телеграм-каналы.

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Ссора в московском магазине: до драки не дошло

Россияне в столичном супермаркете своего террористического государства устроили настоящую истерику. Они заподозрили персонал магазина в том, что тот прячет под прилавок акционный товар для себя. Москвичи пришли в магазин, чтобы купить дешевое молоко по 24 рубля (около 0,18 доллара – 24 канал), однако продавцы им сообщили, что акционные продукты закончились.

Однако люди заметили, что в магазине стоят коробки, подписанные именами. Тогда и появилось подозрение о том, что в этих коробках есть дешевый товар, который спрятал для себя персонал.

Ведете себя как быдло еб***е,

– кричала девушка, пришедшая за молоком.

Москвичка не подбирает слова и ругает продавщицу в магазине: смотрите видео из российских телеграм-каналов (осторожно, нецензурная лексика)

Эта ситуация еще раз демонстрирует, что россияне ментально где-то еще в Советском Союзе, когда действительно был дефицит товаров и быть продавцом считалось чем-то солидным. Тогда работники сферы обслуживания имели доступ к "эксклюзивным" продуктам, поэтому могли позволить себе быть высокомерными и даже хамить покупателям.

Ссора в столичном магазине России из-за молока: смотрите видео из российских телеграм-каналов

Интересно вот еще что: на видео видно, что за акционным молоком пришли довольно молодые люди – парни и девушки. Очевидно, они не жили во времена "совка", и не должны были перенять тогдашних моделей поведения. Однако произошло все наоборот – российская молодежь еще более невежественна, чем старшее поколение.

Бунтуют также "мобики"

Не только обычные граждане России являются примером того, как низко в нравственном аспекте может упасть человек. Скажем, в Казани военнослужащие решили устроить протест против плохих условий жизни.

Почему-то с фактом, что они должны ехать в Украину убивать людей, солдаты смирились. Более того, их не пугает перспектива погибнуть на войне, однако плохие условия жизни в казарме или полигоне – это, конечно, "намного страшнее".

Достойно внимания – эксперт отметил, что россияне фанатеют от войны: смотрите видео