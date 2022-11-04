Потери врага постоянно растут, украинской армии ежедневно удается отправлять на концерт к Кобзону сотни российских военных. Среди недавних ликвидированных оккупантов – Никитка в резиновых тапочках, мечтавший захватить Аляску.

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"Взял" Америку за три дня

Если Христофор Колумб в 15 веке прибыл в Америку на корабле, то герой нашего рассказа хотел добраться до Аляски на танке через Киев, захватив его за три дня. Однако не сложилось – помешали ВСУ.

Некая Дарья Захарова опубликовала на своей странице в социальных сетях некролог, в котором написала, что умер российский солдат Репин Никита Владимирович. Собственно, на танке этого уже погибшего военного было написано "На Аляску".



Ликвидированный оккупант хотел "на Аляску" / Фото из открытых источников



Некролог о смерти оккупанта, планировавшего заехать на танке в США / Скриншот из социальных сетей

Подытожить можно так – захватчик хотел "на Аляску", но отправился на концерт к Кобзону, что не плохо – по крайней мере для Украины. В сети распространяется информация, что Никитка намеревался захватить регион США в сверхсовременной обуви – резиновых тапочках. "Жаль", конечно, что ему ничего не получилось.



В резиновых тапочках прямо на Аляску / Фото оккупанта Никитки из открытых источников

Потери врага: актуальная информация

По состоянию на 4 октября ВСУ ликвидировали около 75 тысяч захватчиков. Только за последние сутки украинская армия пополнила ряды "200-х" 840 телами врагов. Важно, что эти данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.

Кроме того, наши воины уничтожили:

танков – 2 750 (+16 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 5 580 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 1 772 (+17) единицы;

РСЗО – 391 (+1) единица;

средств ПВО – 201 (+3) единица;

самолетов – 277 единиц;

вертолетов – 258 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8) единиц;

крылатых ракет – 397 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) единицы;

специальной техники – 155 единиц.

Напомним, наши воины повредили 8 шахидов только в одном районе на Востоке государства. Об этом сообщил утром 4 ноября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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