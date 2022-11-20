Путіну доведеться домовлятися з Прігожиним, щоб уникнути боротьби за владу

Одним із них є засновник ПВК "Вагнера" та бізнесмен Євгєній Прігожин. Дедалі більше людей з оточення президента Росії визнають вплив бізнесмена на громадську думку в країні.

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Прігожин отримує все більше уваги в російському інформаційному просторі і посилює власний вплив на рішення Путіна щодо війни в Україні. Російські аналітики підкреслюють, що популярність бізнесмена певною мірою стає небезпечною для очільника Кремля, якому незабаром доведеться домовлятися з Прігожиним, аби той не створював політичної конкуренції.

Російські журналісти пишуть, що Прігожин не боїться різко висловлюватися щодо військового командування РФ, а також про відсутність патріотизму у "путінських" бізнесменів. Саме такі його дії створили образ "голосу народу", який не боїться висловлювати загальну думку на тлі невдач армії Росії в Україні.

Марков похвалив Прігожина за "чітку позицію"

Подібну думку щодо популярності Прігожина висловив і колишній радник Путіна Сєргєй Марков.

Прігожин сказав, що олігархи повинні більше допомагати країні та спецоперації. Вони, по суті, не заробили свої мільярди, а спритно їх витягли при розподілі спільної радянської власності. А зараз намагаються змінити громадянство… і там ці красти. Так Прігожин стає голосом народу, бо говорить правду,

— заявив Марков.

Небезпечну для Путіна популярність Прігожина відзначають і політичні експерти, які прогнозують, що амбіції бізнесмена сягають набагато далі, ніж здається. Один із них заявив, що він, ймовірно, невдовзі стане політичним конкурентом Путіна. На думку науковця, Прігожин буде прагнути розширити свій вплив у федеральній політиці, і в цьому плані Путін буде змушений піти йому назустріч.

Тому чинному президенту Росії слід задуматися над таким зростанням авторитету засновника ПВК "Вагнера", адже невдовзі він може стати для нього проблемою. Тож існує два варіанти: домовлятися, або зробити по-путінськи – "прибрати" конкурента.

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