Про це 24 каналу сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський. За його словами, Російська Федерація робила ставку на одне, а натомість отримала протилежне.

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Західні лідери припинили говорити про мир за будь-яких умов

Бурковський зазначив, що після звільнення Херсона лідери великих держав Європейського Союзу зробили заяви, головний посил яких полягав у тому, що війна має тривати, допоки не будуть звільнені всі українські території. Відповідно, доти також неможливі переговори із Росією. Про це, зокрема, заявили і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

За його словами, Владімір Путін масованою атакою України зіпсував усім святкову вечерю на Балі під час саміту G20. Особливо глава Кремля зіпсував всю дипломатичну гру президентові КНР Сі Цзіньпіну.

Після того з'явилася заява, де Росію засуджували за її війну і вказували, що саме вона винна у глобальній енергетичній кризі, у високих цінах на енергоносії та в зростанні цін й у дефіциті продовольства,

– сказав Бурковський.

Він наголосив, що після цієї російської атаки ніхто в Європі вже закликав до переговорів із країною-агресоркою, особливо після інциденту, що стався у Польщі.

Бурковський пояснив, що вплинуло на зміну риторики західних лідерів щодо переговорів із Росією: дивіться відео

Чому західні лідери змінили риторику

Бурковський зазначив, що на зміну риторики західних лідерів щодо Росії вплинули не лише її жорстокість, а й стійкість України під час ударів по критичній інфраструктурі. Адже всі дуже уважно стежили за тим, що сталося, чи зануриться Україна в цілковиту темряву, чи знову потечуть ріки біженців в Європу. Але цього не сталося. Мала значення також і деокупація Херсона.

Саме після звільнення Херсона пролунали доволі чіткі заяви від наших європейських союзників щодо того, що переговорів із Росією не буде доки, і далі вони просто цитують позицію України й президента – доки російські війська не залишать територію України,

– наголосив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи".

За його словами, очевидно, що Росія розраховувала на це й подібного боялися в Європі. Але такого не сталося – сотні тисяч людей не почали наближатися до кордонів Євросоюзу, щоб утекти з країни. Все було навпаки – десятки тисяч росіян залишили Херсон і почали втікати з правого берега Дніпра.

Тому, резюмував Бурковський, Путіну не вдалося зламати критичну інфраструктуру України попри жахливі удари по ній, а російська армія, зазнаючи втрат, ганебно відступає. За таких умов узагалі неможливо говорити про якісь переговори.

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