Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на Halifax International Security Forum у Канаді.

Увага Росія намагається виснажити запаси української ППО, – Пентагон

Російські війська не можуть досягти успіху в боротьбі з нашою армією. Кремль же без розбору тероризує цивільне населення: людей похилого віку, жінок і дітей. Вони б'ють по цивільних об'єктах – будинках, лікарнях, школах. Вони налаштовані зруйнувати наші електромережі,

– сказав Єрмак.

Повітряний щит потрібний до зими

Глава ОПУ наголосив, що ефективний захист українського неба – важлива складова гарантій безпеки. І він потрібен нашій країні до зими.

Відтак, за словами Єрмака, Україна разом із найближчими союзниками уже розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Ми хочемо побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту,

– наголосив він.

До теми Час Patriot настав: Кулеба під час масованої атаки говорив з Блінкеном

Росія змінила тактику ведення війни

Росія змінила тактику ракетного терору проти України. Тепер росіяни роблять довші паузи, проте атакують сильніше.

15 листопада ворог завдав наймасованішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Силам ППО вдалося збити 70 ракет.

Ті ракети, які влучили в цілі, пошкодили 15 енергооб'єктів у різних регіонах України і призвели до відключень світла ледь не по всій Україні.

Варте уваги – Реакція Кулеби на масовану атаку від Путіна: дивіться відео