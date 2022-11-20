Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-выступления на Halifax International Security Forum в Канаде.

Внимание Россия пытается истощить запасы украинской ПВО, – Пентагон

Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией. Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: стариков, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети,

– сказал Ермак.

Воздушный щит нужен к зиме

Глава ОПУ подчеркнул, что эффективная защита украинского неба – важная составляющая гарантий безопасности. И она нужна нашей стране до зимы.

Следовательно, по словам Ермака, Украина вместе с ближайшими союзниками уже начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.

Мы хотим построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в совместную авиационную безопасность всего европейского континента,

– подчеркнул он.

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Россия изменила тактику ведения войны

Россия изменила тактику ракетного террора против Украины. Теперь россияне делают более длинные паузы, однако атакуют сильнее.

15 ноября враг нанес самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Силам ПВО удалось сбить 70 ракет.

Те ракеты, которые попали в цели, повредили 15 энергообъектов в разных регионах Украины и привели к отключениям света чуть ли не по всей Украине.

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