Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-выступления на Halifax International Security Forum в Канаде.
Внимание Россия пытается истощить запасы украинской ПВО, – Пентагон
Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией. Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: стариков, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети,
– сказал Ермак.
Воздушный щит нужен к зиме
Глава ОПУ подчеркнул, что эффективная защита украинского неба – важная составляющая гарантий безопасности. И она нужна нашей стране до зимы.
Следовательно, по словам Ермака, Украина вместе с ближайшими союзниками уже начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.
Мы хотим построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в совместную авиационную безопасность всего европейского континента,
– подчеркнул он.
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Россия изменила тактику ведения войны
- Россия изменила тактику ракетного террора против Украины. Теперь россияне делают более длинные паузы, однако атакуют сильнее.
- 15 ноября враг нанес самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Силам ПВО удалось сбить 70 ракет.
- Те ракеты, которые попали в цели, повредили 15 энергообъектов в разных регионах Украины и привели к отключениям света чуть ли не по всей Украине.
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