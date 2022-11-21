Об этом 24 каналу сказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский. По его словам, Российская Федерация делала ставку на одно, а взамен получила обратное.

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Западные лидеры перестали говорить о мире при любых условиях

Бурковский отметил, что после освобождения Херсона лидеры крупных государств Европейского Союза сделали заявления, главный посыл которых заключался в том, что война должна продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские территории. Соответственно, до этого невозможны переговоры с Россией. Об этом заявили и канцлер Германии Олаф Шольц, и премьер Италии Джорджа Мэлони.

По его словам, Владимир Путин массированной атакой Украины испортил всем праздничный ужин на Бали во время саммита G20. Особенно глава Кремля испортил всю дипломатическую игру президенту КНР Си Цзиньпину.

После этого появилось заявление, где Россию осуждали за ее войну и указывали, что именно она виновата в глобальном энергетическом кризисе, в высоких ценах на энергоносители и в росте цен и в дефиците продовольствия,

– сказал Бурковский.

Он подчеркнул, что после этой российской атаки никто в Европе уже призвал к переговорам со страной-агрессорой, особенно после произошедшего в Польше инцидента.

Бурковский пояснил, что повлияло на изменение риторики западных лидеров по переговорам с Россией​: смотрите видео

Почему западные лидеры сменили риторику

Бурковский отметил, что на смену риторике западных лидеров по отношению к России повлияли не только ее жестокость, но и устойчивость Украины при ударах по критической инфраструктуре. Ведь все очень внимательно следили за тем, что произошло, погрузится ли Украина в полную тьму, или снова потекут реки беженцев в Европу. Но этого не вышло. Имела значение также и деоккупация Херсона.

Именно после освобождения Херсона прозвучали достаточно четкие заявления от наших европейских союзников относительно того, что переговоров с Россией не будет пока, и дальше они просто цитируют позицию Украины и президента – пока российские войска не покинут территорию Украины,

– подчеркнул аналитик Фонда "Демократические инициативы".

По его словам, очевидно, что Россия рассчитывала на это и боялись подобного в Европе. Но такого не произошло – сотни тысяч людей не начали приближаться к границам Евросоюза, чтобы сбежать из страны. Все было наоборот – десятки тысяч россиян покинули Херсон и стали убегать с правого берега Днепра.

Поэтому, резюмировал Бурковский, Путину не удалось сломать критическую инфраструктуру Украины, несмотря на ужасные удары по ней, а российская армия, понеся потери, позорно отступает. В таких условиях вообще невозможно говорить о каких-либо переговорах.

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