Об этом заявили специалисты американского Института изучения войны в своем свежем отчете.

Важно Поражение колонны оккупантов на Луганщине и принудительное переселение людей: главное от Генштаба

Исследователи говорят, что Путин, вероятно, признает, что Кремль и особенно Министерство обороны потеряли всякое доверие многих россиян к правдивости его заявлений. Однако российский диктатор готов терпеть критику для сохранения своего режима. В то же время, для него важно, чтобы было определенное количество российского населения, которое поддерживает российские военные усилия в Украине.

В этом контексте говорится о милблогерах (военных блогерах). Это более 500 российских журналистов, сохраняющих сильно провоенные и российские националистические взгляды.

Сообщество милблогеров состоит из широкого круга персонажей, начиная от тех, кто поддерживает Кремль и одновременно критикует российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет президента России Владимира Путина в последовательных военных неудачах России в Украине,

– говорят специалисты.

Останутся ли милблогеры верными Путину, если российская армия будет продолжать борьбу и потерпит неудачу – этот вопрос остается открытым.

Как приспешники Кремля подрывают доверие россиян к Путину

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана. Аналитики Института изучения войны отметили, что их заявления оказали значительное влияние на российское информационное пространство. Кадыров и Пригожин буквально сломали нарратив Кремля, пытавшегося оправдать поражение у Лимана.

Аналитики говорят, что сам Путин, вероятно, ответственен не только за решение не усиливать Лиман, но и за указ пытаться его удержать. То есть, по словам аналитиков, прямое нападение Кадырова на генерал-полковника Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет.

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