Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, чем больше территорий Вооруженные Силы Украины начнут освобождать – тем хуже будет ситуация для режима Путина.

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По его мнению, уже после освобожения Донбасса или Крыма в России начнется полномасштабная смута. Это сакральные территории для Кремля.

Есть вероятность, что после деоккупации Донбасса или Крыма изменится ситуация в России. И пойдет уже полномасштабная смута. Предвестники этого уже есть. К примеру, это все самозванство с кадыровщиной и пригожинщиной, что воспроизводит ситуации 16 – 17 века,

– отметил Яковенко.

Угроза переворота в России нарастает

Как отмечает Яковенко, у Путина есть конфликт с военными. Российская армия и генералитет были против войны. Это можно отследить по заявлениям бывших сотрудников генштаба. Однако Путин сломал всех через колено и заставил воевать.

Теперь, когда война постепенно проигрывается, трещина между Путиным и армией нарастает. На нижнем уровне также есть ненависть среди мобилизованных, которым государство не может дать нормальную экипировку. Это может с течением времени привести к тому, что русские солдаты просто начнут бросать свои позиции.

"Может быть переворот, ведь его окружение и бизнесмены многое потеряли. У них уже нет прежнего образа жизни благодаря авантюре одного идиота. Вопрос – насколько у них есть желание спастись и пересилить страх перед Путиным. Я не готов сказать, когда это будет. Но это будет. Может быть и переворот, и простой обвал федеральных властей, когда они перестанут контролировать силовиков. Тогда на сцену выйдут самозванцы типа Кадырова или Пригожина", – считает Яковенко.

Яковенко предположил, каким будет крушение режима Путина: смотрите видео

Напомним, 9 ноября командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Они переправили войска на левый берег Херсонской области.

Тогда глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли подтвердил, что США фиксируют признаки отступления оккупантов от Херсона. Однако он предупредил, что это может занять несколько недель. Хотя россияне сбежали гораздо быстрее.

Уже 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. Местные жители несколько дней праздновали на центральной площади освобождения города от оккупантов.