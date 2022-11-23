Так, у щоденному брифінгу окупанти заявили, що насправді у Вільнянську стріляли по ЗСУ, а не по пологовому будинку. Також про вбите немовля – ні слова.

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Про що заявили у Росії

Так, за версією "міністерства війни" Росії у районі Вільнянська окупанти насправді знищили:

пункт управління 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ,

склад ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів ЗСУ.

Також росіяни заявили, що за добу буцімто вбили та поранили понад 150 військовослужбовців України, та знищили багато техніки, серед якої, зокрема, багато бронеавтомобілів.

Що насправді трапилося у Вільнянську

Насправді ж окупанти обстріляли ракетами С-300 маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Внаслідок обстрілу був зруйнований двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

На жаль, у цей момент у відділенні були лікар, одна породілля та новонароджена дитина, якій було лише 2 дні. І якщо лікаря та жінку з-під завалів врятували, то немовля, на жаль, загинуло.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого маляти.

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