Таку думку 24 каналу озвучила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Раніше повідомлялось про те, що на ЗАЕС – повний блекаут.
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Росіянам доведеться піти з ЗАЕС
Загребельська розповіла, що Росії рано чи пізно доведеться піти з ЗАЕС. Нині точаться активні бої на Кінбурнській косі, яка є надзвичайно важливою для росіян. Коли ЗСУ звільнять цю територію, російське угруповання на Запоріжжі залишиться без такого постачання.
Довго так вони не протримаються. А очікувати те, що Росія зробить там другий Чорнобиль не варто, бо ніхто у світі на це не погодиться. Ми бачили на прикладі зернових коридорів, як реагує світ на неприпустимі рішення, у приватних бесідах пояснюючи, якщо Росія на щось наважиться, то це буде її кінець,
– зазначила засновниця "Ліги антитрасту".
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Китай допомагає Росії
Вона продовжила, що Росія погоджується на це, бо тоді не матиме підтримки від Китаю чи від ще кого-небудь, хто її досі підтримує. Домовленості росіян з Китаєм можуть бути різними. Наприклад Huawei може постачати чипи, також з'явилась інформація про те, що на автозаводі "Рено" Китай допоможе побудувати "Москвич 3".
"Багато напрямків є, куди прийшов Китай і допомагає Росії пережити складні санкційні часи. Тому, я б не концентрувалась на тому, що це Китай сказав, що треба піти з ЗАЕС. Росії все одно доведеться це зробити, а все що супроводжуватиме цю тему – це просто символічні речі", – зауважила Загребельська.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- На Південному напрямку росіяни будують лінію оборони, щоб утримувати території взимку. Проте вони можуть відступити з Енергодара й створити над містом безпольотну зону.
- Останні кілька днів російські окупанти потужно обстрілювали територію Запорізької АЕС. Проте вони перестаралися й завдали більших ушкоджень, ніж сподівалися.
- Росіяни на рівні їх воєнкорів стверджують, що готуються залишити Запорізьку АЕС. Проте не треба довіряти цим джерелам, а краще дочекатися інформації від Збройних Сил України.