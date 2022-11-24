Таку думку 24 каналу озвучила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Раніше повідомлялось про те, що на ЗАЕС – повний блекаут.

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Росіянам доведеться піти з ЗАЕС

Загребельська розповіла, що Росії рано чи пізно доведеться піти з ЗАЕС. Нині точаться активні бої на Кінбурнській косі, яка є надзвичайно важливою для росіян. Коли ЗСУ звільнять цю територію, російське угруповання на Запоріжжі залишиться без такого постачання.

Довго так вони не протримаються. А очікувати те, що Росія зробить там другий Чорнобиль не варто, бо ніхто у світі на це не погодиться. Ми бачили на прикладі зернових коридорів, як реагує світ на неприпустимі рішення, у приватних бесідах пояснюючи, якщо Росія на щось наважиться, то це буде її кінець,

– зазначила засновниця "Ліги антитрасту".

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Китай допомагає Росії

Вона продовжила, що Росія погоджується на це, бо тоді не матиме підтримки від Китаю чи від ще кого-небудь, хто її досі підтримує. Домовленості росіян з Китаєм можуть бути різними. Наприклад Huawei може постачати чипи, також з'явилась інформація про те, що на автозаводі "Рено" Китай допоможе побудувати "Москвич 3".

"Багато напрямків є, куди прийшов Китай і допомагає Росії пережити складні санкційні часи. Тому, я б не концентрувалась на тому, що це Китай сказав, що треба піти з ЗАЕС. Росії все одно доведеться це зробити, а все що супроводжуватиме цю тему – це просто символічні речі", – зауважила Загребельська.

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