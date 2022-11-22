Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував провести оцінку цих ушкоджень, оскільки на станції є представники організації.

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Проте окупанти заявили, що не можуть допустити спостерігачів МАГАТЕ на певні обʼєкти. На території Запорізької АЕС бігає представник від "Росатому" Ренат, який щось дозволяє або не дозволяє. Саме він заявив, якщо представники МАГАТЕ хочуть перевірити обʼєкт, який немає нічого спільного з ядерною безпекою, їм буде відмовлено у доступі.

Група МАГАТЕ, яка там знаходяться, повідомила, що під час останніх обстрілів пошкоджена інфраструктура – будівля для зберігання радіоактивних відходів, кабель до одного з реакторів й допоміжні будівлі,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

"Тут треба одразу заспокоїти людей, що пошкоджена будівля для зберігання радіоактивних відходів – це, на щастя, не майданчик відпрацьованого ядерного палива. Туди нічого не прилетіло", – зазначив кореспондент.

Відомо, що в будівлі, куди влучили росіяни, зберігаються в металевих діжках різні предмети, які мали контакт з радіацією.

Важливо, що після обстрілу немає небезпечного ядерного витоку, а радіаційна ситуація на станції залишилася такою ж. Проте ризики зростають під час того, як рашисти гатять з мінометів та з іншої зброї по території Запорізької АЕС.

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