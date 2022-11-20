Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Окупанти вже навіть призначили так званого тимчасового виконувача обов'язків мера.

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Окупанти знову змінили "мера" в Енергодарі

В окупаційній адміністрації повідомили, що так званого мера Енергодара Алєксандра "Волгу" звільнили з посади. Окрім цього, гауляйтеру чомусь заборонили перебувати на території Запорізької області. Чим він так насолив загарбникам, російські журналісти не розповіли.

"Тимчасовим виконувачем обов'язків мера" Енергодара нібито призначили Євгена Балицького. Ймовірно, мовиться про так званого губернатора Запоріжжя, який напередодні "референдумів" особисто звернувся до диктатора з Кремля Владіміра Путіна з проханням про "незалежність" області. Але не тотальну, а у складі Росії.

Балицький – вже четвертий "очільник міста" за 8 місяців окупації. Першим псевдоглавою був ексдепутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик. В під'їзді будинку, де він мешкає, 22 травня трапився вибух. Травмований Шевчик лікувався за межами Енергодара, а після цього повернувся в місто. Проте його місце вже посів Руслан Кірпічьов, якого і змістив "Волга".

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Гауляйтери тікають з Енергодара

Справжній мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що в місті не вщухає лихоманка.

Дуже показово, що добряче лихоманить самих окупантів. І вже доволі давно. Впевнене просування Збройних сил України у звільненні українських територій та загалом плачевне становище недоармії РФ дається взнаки,

– наголосив мер.

Також він відреагував на повідомлення про звільнення "Волги". За словами Орлова, воно і не дивно, адже це сталося б неминуче.

"Який це вже за рахунком "мер" за 8 місяців? Третій чи четвертий? Як відкрив Шевчик цю скриньку Пандори, так вона і не зачиняється для злодіїв, зрадників, дрібних та великих аферистів на кшталт Молокова", – зазначив міський голова.

Він додав, що деякі колаборанти, які продались за рублі та зрадили свою країну, вже покинули місто та виїхали у напрямку Криму. Ще певна кількість зрадників шукає можливість це зробити так, щоб цього не помітили їхні "рабовласники-окупанти".

"Бо ж саме руками колаборантів вони коять частину злочинів у місті й поки що не готові втрачати ці "руки". А те, що у колаборантів скоро, цілком можливо, полетять, якщо не голови, то так точно вони сядуть за ґрати, це ра**стів не хвилює. Свої б голови утримати на плечах", – підсумував Орлов.

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Що відомо про Алєксандра "Волгу"

Після призначення "Волги" на посаду Орлов розповідав, що після окупації міста одні аферисти, які дорвалися до влади, постійно змінюють інших. Головною метою перерозподілу влади, звичайно ж, є особисте збагачення на мародерстві, рекеті та грабунках.

Він додав, що після Кірпічьова до влади прийшов так званий військовий комендант Кам'янсько-Дніпровського району, відомий під позивним "Волга". Його справжнє ім'я – Алєксандр Молоков.

Гауляйтер починав з району, у зв'язку із чим основною його сферою було формування впливу серед фермерів аграрних підприємств. Зокрема, він:

забирав тогорічний урожай, що зберігався на елеваторах, та чекав нового, щоб потім організувати його вивезення в Крим,

зобов'язав аграріїв платити данину окупантам,

тероризував місцевих бізнесменів

Проте апетити постійно зростають. І до війни благополучний, небідний Енергодар збуджував ці апетити ще більше. Як наслідок – Молоков ліктями розсунув всіх зі своєї дороги, користуючись постійними конфліктами між ор**вськими службами та родами військ, а також відсутністю між ними нормальної взаємодії,

– зазначив Орлов.

Не виключено, що гауляйтер дав чималого хабаря, аби забезпечити собі тепле та прибуткове місце. Мер також розповів, що у самій Росії Молоков перебуває "не в фаворі".

За інформацією російських ЗМІ, раніше він був начальником департаменту капітального будівництва Алушти. Однак у 2016 році Молокова затримали силовики. Йому повідомили про підозру в зловживанні посадовими повноваженнями та корупції.

За даними слідства, "Волга" видав понад 60 мільйонів рублів авансу підряднику за модульний дитячий садок та квартири для людей, яких переселяють з аварійного житла. Будівництво так і не завершилося.

У лютому 2019 року Молокова засудили до 4 років колонії суворого режиму та заборонили обіймати посади в органах держвлади протягом трьох років. Він став так званим "військовим комендантом Енергодару" у червні 2022 року, після чого й очолив окупаційну адміністрацію міста.

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