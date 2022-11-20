Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. оккупанты уже даже назначили так называемого временного исполняющего обязанности мэра.

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Оккупанты снова сменили "мэра" в Энергодаре

В оккупационные администрации сообщили, что так называемого мэра Энергодара Александра "Волгу" уволили с должности. Кроме того, гауляйтеру почему-то запретили находиться на территории Запорожской области. Чем он так насолил захватчикам, российские журналисты не рассказали.

"Временным исполняющим обязанности "мэра" Энергодара якобы назначили Евгения Балицкого. Вероятно, говорится о так называемом губернаторе Запорожья, который накануне "референдумов" лично обратился к диктатору из Кремля Владимиру Путину с просьбой о "независимости" области. Но не тотальной, а в составе России.

Балицкий – уже четвертый "глава города" за 8 месяцев оккупации. Первым псевдоглавой был экс-депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик. В подъезде дома, где он проживает, 22 мая произошел взрыв. Травмированный Шевчик лечился за пределами Энергодара, а затем вернулся в город. Однако его место уже занял Руслан Кирпичев, которого и сместил "Волга".

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Гауляйтеры убегают из Энергодара

Настоящий мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в городе не утихает лихорадка.

Очень показательно, что изрядно лихорадит самих оккупантов. И уже достаточно давно. Уверенное продвижение Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий и в целом плачевное положение недоармии РФ сказывается,

– подчеркнул мэр.

Также он отреагировал на сообщение об увольнении "Волги". По словам Орлова, оно и не удивительно, ведь это произошло бы неизбежно.

"Какой это уже по счету "мэр" за 8 месяцев? Третий или четвертый? Как открыл Шевчик этот ящик Пандоры, так он и не закрывается для воров, предателей, мелких и крупных аферистов вроде Молокова", – отметил городской голова.

Он добавил, что некоторые коллаборанты, которые продались за рубли и предали свою страну, уже покинули город и уехали в Крым. Еще несколько предателей ищет возможность это сделать так, чтобы этого не заметили их "рабовладельцы-оккупанты".

"Ибо именно руками коллаборантов они совершают часть преступлений в городе и пока не готовы терять эти "руки". А то, что у коллаборантов скоро, вполне возможно, полетят, если не головы, то так точно они сядут за решетку, это ра**стов не волнует. Свои бы головы удержать на плечах", – подытожил Орлов.

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Что известно об Александре "Волге"

После назначения "Волги" на должность Орлов рассказывал , что после оккупации города одни аферисты, дорвавшиеся до власти, постоянно сменяют других. Главной целью перераспределения власти, конечно же, является личное обогащение на мародерстве, рэкете и грабежах.

Он добавил, что после Кирпичева к власти пришел так называемый военный комендант Каменско-Днепровского района, известный под позывным "Волга". Его настоящее имя – Александр Молоков.

Гауляйтер начинал с района, в связи с чем его основной сферой было формирование влияния среди фермеров аграрных предприятий. В частности, он:

забирал урожай, который хранился на элеваторах, и ждал нового, чтобы потом организовать его вывоз в Крым,

обязал аграриев платить дань оккупантам,

терроризировал местных бизнесменов.

Однако аппетиты постоянно растут. И до войны благополучный, небедный Энергодар возбуждал эти аппетиты еще больше. Как следствие – Молоков локтями раздвинул всех со своей дороги, пользуясь постоянными конфликтами между ор**овскими службами и родами войск, а также отсутствием между ними нормального взаимодействия,

– отметил Орлов.

Не исключено, что гауляйтер дал немалую взятку, чтобы обеспечить себе теплое и прибыльное место. Мэр также рассказал, что в самой России Молоков находится "не в фаворе".

По информации российских СМИ, ранее он являлся начальником департамента капитального строительства Алушты. Однако в 2016 году Молоков был задержан силовиками. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции.

По данным следствия, "Волга" выдал более 60 миллионов рублей аванса подрядчику за модульный детский сад и квартиры для людей, переселяемых из аварийного жилья. Строительство так и не завершилось.

В феврале 2019 Молокова приговорили к 4 годам колонии строгого режима и запретили занимать должности в органах госвласти в течение трех лет. Он стал так называемым "военным комендантом Энергодара" в июне 2022 года, после чего и возглавил оккупационную администрацию города.

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