Воры будущего

Но даже здесь есть отличившиеся – организованная преступная группировка по руководством так называемого уполномоченного по правам детей при Путине Марии Львовой-Беловой.

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Именно эта дама занимается унификацией "законодательства" оккупированного Донбасса с российским законодательством по вопросам опеки и попечительства, а также усыновления детей.

Эти эталонные военные преступники занимаются депортацией мирного населения, прежде всего несовершеннолетних. Уже сейчас в страны ЕС выехали украинцы, которые прошли фильтрационные лагеря. Есть случаи изъятия детей – это страшные истории.

Каждый заплатит за все

Очень бы хотелось, чтобы пострадавшие не молчали и обращались в европейские правоохранительные органы. Эти дела должны расследоваться совместными группами по примеру актов геноцида в Буче и Ирпене.

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И тут важно напомнить, что каждый, кто причастен к депортации детей из Украины, должен понимать: у военных преступлений нет срока давности. В любой точке мира их арестуют и передадут Украине.

Сегодня проверяются данные о депортации более 11 тысяч детей. Есть информация, что кроме пропаганды к ним применяют насилие, психотропные препараты, некоторых вывезли "на перевоспитание" в Чечню. Эти люди не заслуживают снисхождения.

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