Россияне устроили настоящее представление

Так, в оккупированном Энергодаре оккупанты выставили себя "спасателями" ценных картин, которые были в местной церкви ПЦУ. Они в который раз превзошли собственный цинизм. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Россияне даже сняли видео, в котором рассказали, что получили оперативную информацию о том, что кто-то собирается украсть эти иконы, а затем показали, как именно они этому "препятствовали". Организовали все в лучших традициях дешевых российских фильмов-боевиков – вооруженные люди подошли к церкви, ожидая якобы на них кто-то должен напасть, чего, конечно, не произошло.

После этого спектакля оккупанты просто похитили оттуда 7 или 8 икон 19 века, при этом заявили, что "спасли их от украинцев", и теперь отдадут их в какой-то музей. Однако поскольку иконы действительно достаточно ценны, более вероятно, что потом их придется искать по домам высших чинов русской армии, а не по музеям.

"Антисатанизм" очень высокого сорта, ничего не поделаешь,

– заметил корреспондент.

Он добавил, что мародерство россиян уже даже не удивляет, но оно уже начало обращаться против них самих. Так, когда минувшей ночью их накрыли под Херсоном и загорелась военная техника, оккупантам нечем было тушить огонь, поскольку все пожарные машины они угнали и вывезли в Крым. То есть захватчики сами стали жертвами своего мародерства.

Корреспондент 24 канала рассказал, как россияне украли иконы из церкви в Энергодаре: смотрите видео

Установили личности российских мародеров из Киевской области

Следователи Нацполиции установили 18 российских военных, которые разграбили дома украинцев в Бучанском районе во время оккупации Киевщины в марте 2022 года и отправляли их в России из Мозырского отделения почты. Четверым из них объявили о заочном аресте – двум российским нацгвардейцам, одному военному из 46-го пулеметно-артиллерийского полка и еще одному из 56-го гвардейского десантно-штурмового казачьего полка.

Также детально известно, что именно эти оккупанты отправляли домой. Их посылки достигали десятков килограммов и содержали электрические инструменты, бытовую технику, гаджеты, одежду, кастрюли, удочки и многое другое.