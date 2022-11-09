В одной из посылок, например, были шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер и т.д. Личности россиян-мародеров установили следователи Нацполиции.
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Россиян-мародеров объявили в международный розыск
Следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, грабивших дома украинцев в Буче и Бучанском районе и отправляли награбленное в Россию из Мозырьского отделения экспресс-почты СДЭК. Об этом говорится в 2 судебных решениях о заочном аресте еще 4 подозреваемых:
- двух русских нацгвардейцев,
- одного – из 46-го пулеметно-артиллерийского полка, якобы дислоцировавшегося в поселке Лагуна Южно-Курильского района Сахалинской области,
- одного – из 56-го гвардейского десантно-штурмового датского казачьего полка, дислоцированного в Феодосии, во временно оккупированном Крыму.
Все эти захватчики были объявлены международным розыском. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. За это преступление россиянам грозит от 8 до 12 лет в тюрьме.
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Что именно россияне отправляли домой
Согласно материалам дела, один из нацгвардейцев отправил в Биробиджан посылку весом 60 килограммов . В ней были:
- шлифмашина Vega V6-1050,
- бензопила Stihl,
- пароочиститель Karcher,
- ноутбук Lenovo,
- блендер Bosch,
- набор кастрюль,
- 7 удочек,
- 2 спиннинга.
Другой российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет , в котором были:
- электрошлифовальная машина Sturm,
- шлифовальная машина "Зенит",
- электродрель "Днепр",
- планшет Samsung,
- электропилы,
- генератор Sturm,
- 2 бензопилы Einhell,
- одежду,
- косметика,
- двуспальный матрас,
- ноутбук Lenovo.
В свою очередь, боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были:
- металлоискатель Gareth Ace 250,
- бензопила Husqvarna 64,
- планшет Lenovo,
- машинка для стрижки,
- автомобильный телевизор,
- точилка для инструмента.
Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового датского казачьего полка отправил в Рубцовск наибольшую посылку – весом 150 килограммов . Русский украл:
- планшет Apple iPad 10.2,
- материнскую плату MSI Z270-A PRO,
- видеокарту Gigabyte Geforce GTX1080,
- материнскую плату ASRock FM2A55H-D6S,
- компьютерный блок питания Chieftec,
- процессор Intel Core76700K,
- игровую приставку Sony Play Station 4 Slim 1 ТВ и ее контроллеры,
- тачку Forte,
- лампа для маникюра Global Fashion 36W Power 15 LED UV,
- утюг для волос Grunhelm GHC-722T,
- уличную музыкальную колонку Divoom Voombox,
- машинка для стрижки волос Panasonic ER-GB60-k,
- шлифмашину Forte AG-8-125,
- набор инструментов Haisser,
- шуруповерт аккумуляторный Forte CDL1215-2B2,
- сварочный аппарат Kaiser MMA-300 HomeLine,
- женскую дубленку,
- два бытовых газовых баллона Novogas,
- наборы для заточки инструментов Forte CD-120 и Forte CT3-3100,
- Многофункциональный инструмент Multi Tool Forte MG 17218
Эти вещи захватчики похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.
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Россияне украли у украинцев минимум 58 тонн вещей
В мае СМИ сообщали, что во время полномасштабной войны в Украине российская курьерская служба доставки СГЭК отправила из пунктов вблизи украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме – русские военные или боевики с Востока Украины.
Пик перевозок пришелся на начало апреля. Именно тогда оккупанты бежали из Киевской области и Севера Украины. Украинские следователи на основе обнародованных видеозаписей устанавливают личности захватчиков-мародеров.
В апреле правоохранители назвали имя российского военного, который:
- прислал посылку из отделения СДЭК в Мозыре,
- причастен к расстрелу мирных жителей Бучи.
Им оказался мозырянин Сергей Калацей. Он уверял, что является гражданином Беларуси и отрицал все обвинения.
В августе стало известно, что стражи порядка проводят повторную проверку по факту службы Калацея в российской армии.
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