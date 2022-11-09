В одной из посылок, например, были шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер и т.д. Личности россиян-мародеров установили следователи Нацполиции.

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Россиян-мародеров объявили в международный розыск

Следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, грабивших дома украинцев в Буче и Бучанском районе и отправляли награбленное в Россию из Мозырьского отделения экспресс-почты СДЭК. Об этом говорится в 2 судебных решениях о заочном аресте еще 4 подозреваемых:

двух русских нацгвардейцев,

одного – из 46-го пулеметно-артиллерийского полка, якобы дислоцировавшегося в поселке Лагуна Южно-Курильского района Сахалинской области,

одного – из 56-го гвардейского десантно-штурмового датского казачьего полка, дислоцированного в Феодосии, во временно оккупированном Крыму.

Все эти захватчики были объявлены международным розыском. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. За это преступление россиянам грозит от 8 до 12 лет в тюрьме.

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Что именно россияне отправляли домой

Согласно материалам дела, один из нацгвардейцев отправил в Биробиджан посылку весом 60 килограммов . В ней были:

шлифмашина Vega V6-1050,

бензопила Stihl,

пароочиститель Karcher,

ноутбук Lenovo,

блендер Bosch,

набор кастрюль,

7 удочек,

2 спиннинга.

Другой российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет , в котором были:

электрошлифовальная машина Sturm,

шлифовальная машина "Зенит",

электродрель "Днепр",

планшет Samsung,

электропилы,

генератор Sturm,

2 бензопилы Einhell,

одежду,

косметика,

двуспальный матрас,

ноутбук Lenovo.

В свою очередь, боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были:

металлоискатель Gareth Ace 250,

бензопила Husqvarna 64,

планшет Lenovo,

машинка для стрижки,

автомобильный телевизор,

точилка для инструмента.

Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового датского казачьего полка отправил в Рубцовск наибольшую посылку – весом 150 килограммов . Русский украл:

планшет Apple iPad 10.2,

материнскую плату MSI Z270-A PRO,

видеокарту Gigabyte Geforce GTX1080,

материнскую плату ASRock FM2A55H-D6S,

компьютерный блок питания Chieftec,

процессор Intel Core76700K,

игровую приставку Sony Play Station 4 Slim 1 ТВ и ее контроллеры,

тачку Forte,

лампа для маникюра Global Fashion 36W Power 15 LED UV,

утюг для волос Grunhelm GHC-722T,

уличную музыкальную колонку Divoom Voombox,

машинка для стрижки волос Panasonic ER-GB60-k,

шлифмашину Forte AG-8-125,

набор инструментов Haisser,

шуруповерт аккумуляторный Forte CDL1215-2B2,

сварочный аппарат Kaiser MMA-300 HomeLine,

женскую дубленку,

два бытовых газовых баллона Novogas,

наборы для заточки инструментов Forte CD-120 и Forte CT3-3100,

Многофункциональный инструмент Multi Tool Forte MG 17218

Эти вещи захватчики похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.

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Россияне украли у украинцев минимум 58 тонн вещей

В мае СМИ сообщали, что во время полномасштабной войны в Украине российская курьерская служба доставки СГЭК отправила из пунктов вблизи украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме – русские военные или боевики с Востока Украины.

Пик перевозок пришелся на начало апреля. Именно тогда оккупанты бежали из Киевской области и Севера Украины. Украинские следователи на основе обнародованных видеозаписей устанавливают личности захватчиков-мародеров.

В апреле правоохранители назвали имя российского военного, который:

прислал посылку из отделения СДЭК в Мозыре,

причастен к расстрелу мирных жителей Бучи.

Им оказался мозырянин Сергей Калацей. Он уверял, что является гражданином Беларуси и отрицал все обвинения.

В августе стало известно, что стражи порядка проводят повторную проверку по факту службы Калацея в российской армии.

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