Об этом сообщили 6 ноября в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что враг обвиняет ВСУ в провокациях.

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"Продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", – рассказали военные.

Где происходит депортация

В Центре национального сопротивления отметили, что выселяться украинцев заставляют с 15-километрового участка вдоль левого берега Днепра. Россияне 6 ноября заявили о принудительной "эвакуации" жителей таких общин Херсонщины:

Голопристанской;

Олешковской;

Каховской;

Горностаевской;

Великолепетихской;

Верхнерогачицкой.

В первую очередь россияне будут проводить эвакуацию из населенных пунктов вдоль Днепра, где сейчас активно обустраивают линию обороны, – рассказали в Центре.

Обворовывают медучреждения

После того, как россияне выселяют людей, они размещают в их домах своих военнослужащих. Они насильно заходят в дома и мародерят.

Кроме этого, россияне воруют имущество медицинских учреждений. Это уже произошло в Горностаевском центре ПМСП и Центральной городской больнице Новой Каховки. Оккупанты там вывезли все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

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