Про це 6 листопада повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог звинувачує ЗСУ у провокаціях.
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"Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. У населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", – розповіли військові.
Де відбувається депортація
У Центрі національного спротиву зазначили, що виселятися українців змушують з 15 кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. Росіяни 6 листопада заявили про примусову "евакуацію" мешканців таких громад Херсонщини:
- Голопристанської;
- Олешківської;
- Каховської;
- Горностаївської;
- Великолепетиської;
- Верхньорогачицької.
У першу чергу росіяни проводитимуть "евакуацію" з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз активно облаштовують лінію оборони, – розповіли у Центрі.
Обкрадають медзаклади
Після того, як росіяни виселяють людей, вони розміщують у їхніх домівках своїх військовослужбовців. Вони насильно заходять у будинки й мародерять.
Крім цього, росіяни крадуть майно медичних закладів. Це вже сталося у Горностаївському центрі ПМСД та Центральній міській лікарні Нової Каховки. Окупанти там вивезли усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.
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Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що з правого берега Дніпра втекло військове керівництво окупантів. Також звідти виїхали колаборанти.
- Попри це на правому березі Херсонщини ще залишається велика кількість російських військових.
- У Херсоні 6 листопада зникли світло та зв'язок.
- ЗСУ вдарили по складу з боєприпасами ворога у Скадовському районі.
- Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС. Заявили, що в ГЕС влучили 6 ракет з установки HIMARS.