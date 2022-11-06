В Генштабе ВСУ рассказали, что захватчики пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских защитников на отдельных направлениях. Кроме того, россияне ведут наступление сразу на 3 направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

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Россияне не прекращают обстрелы

Оккупанты не прекращают обстреливать украинские подразделения вдоль линии столкновения. Также они осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Кроме этого, россияне бьют по критической инфраструктуре и жилищам гражданским, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток 6 ноября захватчики нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских ударов пострадали районы 7 населенных пунктов:

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Николаевской,

Сумской области.



Оккупанты обстреливают мирные города / Фото Генштаб ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела изменений. Беларусь продолжает:

поддерживать российское вторжение в Украину,

принимать и размещать оккупантов,

предоставлять им полигоны для подготовки.

Поэтому угроза нанесения вражеских ударов и привлечения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Беларуси сохраняется.

На других направлениях оккупанты производили обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

В свою очередь, на Южнобугском направлении вражескому огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, расположенных рядом с линией соприкосновения, в частности:

Правдино,

Шевченково,

Кобзарцы,

Белогорка,

Малая Сейдеминуха,

Новая Каменка,

Великая Александровка,

Новокиевка.

Кроме того, захватчики продолжали вести воздушную разведку, активно применяя беспилотники. Они совершили более 65 вылетов.



Бойцы ВСУ ликвидируют мины захватчиков / Фото Генштаб ВСУ

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Оккупанты взрывают суда на Херсонщине

Оккупанты продолжают терроризировать гражданских на временно захваченных территориях. В Херсонской области они массово уничтожают частные катера на берегах Днепра.

Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты. После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский",

– сообщили в Генштабе.

Также не останавливается и насильственная эвакуация украинцев в Россию и временно оккупированный Крым. В частности, в Бериславе местным жителям приказали выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают то, что украинские защитники якобы могут разрушить дамбу Каховской ГЭС.

В свою очередь, Силы обороны продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. По уточненной информации, подтвердилось поражение врага в предыдущие дни в Херсонской области:

В Каховке наши бойцы нанесли удар по зданию, где находились до 200 оккупантов. Последствия атаки россияне тщательно скрывают, однако проводят в городе жесткие административно-полицейские мероприятия.

В районе населенного пункта Раденск уничтожили большую колонну боевой техники. Потери захватчиков уточняются.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 18 ударов по оккупантам. Под поражение попали:

17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вражеских дрона, а воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

2 пункта управления,

10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов захватчиков.

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